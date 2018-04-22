Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Şekip Mosturoğlu, canlı yayında tartıştı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmiş ve yaşanana olaylar nedeniyle derbi tatil edilmişti. İlk olarak Beşiktaş cephesinden yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beyaz Futbol'a bağlandı ve açıklamalarda bulundu. Ardından Fenerbahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu, Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Mücadelenin ardından hem Fenerbahöe hem de Beşiktaş camiası yaptıkları açıklamalar ile kendilerinin haklı olduklarını savundular.Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında da bu demeç savaşları devam etti. lk olarak Beşiktaş cephesinden yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, canlı yayına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.Ardından Fenerbahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu, programa katılarak Beşiktaş cephesinin açıklamalarına yanıt verdi.İşte Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamaları:"Üzgünüz ama kendi adımıza değil. Biz Türk futbolunun marka değerini yukarı çekmeye çalıştıkça böyle olaylar yaşanıyor.""Maçın kaldığı yerden devam edebilmesinin tek bir istisnası var. Madde 19, 6. fıkrası. Hakemin tatil kararını uygun görmemesi lazım. Maçın devam edebilmesinin uygun olduğuna dair TFF yönetiminin bir karar vermesi gerekiyor. Bence böyle bir olasılık yok.""Hakem raporu çok net ortada. Bizim futbolcularımız soruyor, hakem de içeri girin diyor. TFF'nin verdiği kararlarda gözlemci ve hakem raporları önemlidir. Kararlar buna göre verilir istisnalar hariç. Hocamızı ambulansa koyup hastaneye götürmüşler. Hakem, "Yardımcı antrenör yönetsin, maça devam edelim" diyebilir mi?"'Adam 66 yaşında'"Bahsettiğiniz adam 66 yaşında. Türkiye Milli Takımı ile başarıları ortada. Bir doktor, böyle bir rahatsızlığı olmayan adama 5 tane dikiş atar mı? Hadi o attı, ambulanstaki doktor bu adamı hastaneye götürür mü? Hastane bu adam burada yatsın der mi?""Ciddi bir algı yaratmaya çalışılıyor. Başımıza gelmeyen kalmadı ama neredeyse suçlu durumdayız. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu.""Fenerbahçe bu olaylarda kusurludur demiyorum ama sorumludur. Onların sorumluluğunda bu statta yaşananlar. Bizim stamızda yaşanırsa da sorumlusu biziz. Kusur vardır demiyorum, araştırılıyor, kumpas mı var ne var...""Bu bir yaralanma hadisesi. Kafası yarılmış hastane gitmiş. O aşamada hakemden, temsilciden izin alacak değil ki..."'Efendiyiz ama...'"Efendiyiz, kurallara saygılıyız falan ama olaylarda milat hep biz olmayalım... Adaletsizliğe karşı baş kaldırırız. Beşiktaş camiasının sabrının taştığı noktadır. Her şeyin ilki bizde olmasın. Maça çıkmayız ya da başka bir şey yaparız ama adaletsizliğe baş kaldırırız."'Tolga'yı neden sevk ettiler?'"Kaptanımız Tolga'yı bu akşam PFDK'ya sevk ettiler. Neden sevk ettiler? Var mı raporlarda? Tolga kaptanı herkes tanıyor. Annesine küfrettiler. Bir tepkisi oldu. Vurdu deniyor. Görüntülerde vurduğu net gözüküyor mu? ıksın Hukuk Kurulu açıklasın. Tolga'yı neden PFDK'ya sevk ettiler?""Derdimiz 3-0 hükmen galip olup kupayı almak değil. Umurumuzda bile değil. Ama adalet yerini bulsun istiyoruz.""O arbedede içeri girildikten sonra Gökhan Gönül, birkaç kez hakemin yanına gitmeye çalışmış. Bir şekilde hakeme ulaşılıyor. Gökhan Gönül sonuna kadar zorlamış sahaya dönüp dönmeyeceklerini öğrenmek için.3-0 biz yenilsek ne olur ya!"Şekip Mosturoğlu'nun açıklamaları ise şu şekilde:"Şafak Bey benim sevdiğim bir kardeşimdir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, neticede TFF daha bir karar vermedi. TFF'nin karar vermediği bir durumda, iki kulübün hukuktan sorumlu yöneticilerinin TV'de bu şekilde konuşması doğru değil.""Geçmişte verilen kararlar tek tek irdelendiğinde, bu kararın da tartışmalı bir karar olduğu görülmekte. FB TV'de geçmiş olsun dileğimi ilettim. Ben Fenerbahçe'nin basın sözcüsüyüm. Dolayısıyla benim sözlerim Fenerbahçe'yi de bağlar. Fenerbahçe geçmiş olsun dilemiştir."'Aykut hoca bakmadı bile'"Gerekli görüntüleri TFF'ye ilettik. TFF şimdi bir karar verecek. Ben şuna üzülüyorum, bizim yaşadığımız çok daha ağır olaylar var. Hasan Çetinkaya'nın kafası yarıldığında maç oynanmıştı, maç tatil olmamıştı. Aykut Hoca'ya taş geldiğinde, Aykut Hoca bakmadı bile.""Bana göre hakem yanlış bir karar vermiştir maçı tatil ederek. Raporlar bugün sosyal medyada yayınlandı. Bizde de var. Burada yanlış şu. Tünelde olan şeye, hakemin müdahale etme şansı yok. Ona temsilciler müdahale edebilir."'Hakemin haberi yok'"Hakem Şenol Hoca'yı görmüyor, temsilci Şenol Hoca'yı görmüyor. Beşiktaşlı yöneticiler Şenol Hoca'nın hastaneye gittiğini söylüyorlar. Hakemin haberi olmadan hastaneye gidiliyor. Hakeme temsilci, ona da yöneticiler söylüyor.""Maçın hakemi ek bir tedbir istememiş. Rapora bakıldığında bunu görüyoruz. Bana göre hakem maçı gereksiz yere tatil etmiştir. Şenol Hocamızın soyunma odasına gitmesini gerektiren bir durum yok. Dikiş atmayı gerektiren bir durum var mı, bu benim uzmanlık alanım değil. Tıp uzmanı değilim, hukukçuyum ben. Ama sosyal medyada dikiş atmaya gerek olmadığı yazılıyor."'Ertuğrul Taşkıran'ın da başına benzer olay geldi. Ertuğrul'un suçu kendini yere atmaması mı!'