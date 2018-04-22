Rıdvan Dilmen'den Oğuzhan'a eleştiri!

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Siyah-Beyazlı ekip sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 62 puana ulaştı. Kartal'a galibiyeti getiren goller Negrodo, Talisca ve Quaresma'dan gelirken, konuk ekibin tek golü Pereira'dan geldi.Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi.Fabri iyi kalecidir ama golde hatası vardı. Beşiktaş coşkuyla başladı. Beşiktaş'ın beraberliğe ya da yenilgiye tahammülü yok.Coşku var, istek var, organize ataklar var ama Quaresma'ya Adriano'nun daha çok destek olması lazım.Burada Galatasaraylı Mehmet kardeşimiz var, Quaresma'nın pozisyonu için, "Ben Galatasaraylıyım ama kırmızı" dedi. Biz göremedik.Oğuzhan sürekli oynamayınca, panik halinde oynamaya başlıyor, güç kaybına uğruyor, omuz omuza mücadelelerde mağlup oluyor. Anahtarı var mı? Var, açabilir.Adriano gerçek yerine geçince hücum etkinliği arttı. Gökhan iyi ısınmamasına rağmen iyi baskı yaptı. Tolgay değişikliği de orta sahadaki baskıyı arttırınca Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı.Yeni Malatyaspor için ilk yıl kolay değildir. Erol hocayla ilk kez ligde oynuyorlar. Düşme potasından uzaktalar ve rahatlar...Beşiktaş önümüzdeki hafta finale çıkacak. Kaybederse şampiyonluk yarışından kopar, berabere kalırsa devam eder.Hakem Murat Yıldırım'ın Quaresma ile olan pozisyonunda yanıldı ama ben olsam kesinlikle atarım. Fotoğrafa bakıldığında 8 maç ceza deriz ama öncesi kırmızı kart değil olarak yorumlanır. Ben hiç bir futbolcuyu fotoğrafla atmam...Oğuzhan bu arada gergin! Oğuzhan ilk maçında 5'lik bir oyuncuydu. Çalıştı ve 7'lik oyuncu oldu ama yukarıya çıkamıyor! Kuvvet anlamında gelişemedi. Çok yetenekli ama Oğuzhan'ın aynaya bakması lazım. Çok değerli ve önemli bir oyuncu. Önemli bir silah ama o silahı ateşleyemiyor. Ben Beşiktaş ile anlaştığını duydum...