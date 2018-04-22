  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Rıdvan Dilmen'den Oğuzhan'a eleştiri!

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederken, usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirdi.

22 Nisan 2018, Pazar 21:24

  • - A
  • + A
Rıdvan Dilmen'den Oğuzhan'a eleştiri!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Siyah-Beyazlı ekip sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 62 puana ulaştı. Kartal'a galibiyeti getiren goller Negrodo, Talisca ve Quaresma'dan gelirken, konuk ekibin tek golü Pereira'dan geldi. 

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi.

Dilmen'in ilk yarı açıklamaları şu şekilde:

Fabri iyi kalecidir ama golde hatası vardı. Beşiktaş coşkuyla başladı. Beşiktaş'ın beraberliğe ya da yenilgiye tahammülü yok.

Coşku var, istek var, organize ataklar var ama Quaresma'ya Adriano'nun daha çok destek olması lazım.

Burada Galatasaraylı Mehmet kardeşimiz var, Quaresma'nın pozisyonu için, "Ben Galatasaraylıyım ama kırmızı" dedi. Biz göremedik.

Oğuzhan sürekli oynamayınca, panik halinde oynamaya başlıyor, güç kaybına uğruyor, omuz omuza mücadelelerde mağlup oluyor. Anahtarı var mı? Var, açabilir.

Dilmen'in maç sonrası açıklamaları şu şekilde:

Adriano gerçek yerine geçince hücum etkinliği arttı. Gökhan iyi ısınmamasına rağmen iyi baskı yaptı. Tolgay değişikliği de orta sahadaki baskıyı arttırınca Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı.

Yeni Malatyaspor için ilk yıl kolay değildir. Erol hocayla ilk kez ligde oynuyorlar. Düşme potasından uzaktalar ve rahatlar...

Beşiktaş önümüzdeki hafta finale çıkacak. Kaybederse şampiyonluk yarışından kopar, berabere kalırsa devam eder.

Hakem Murat Yıldırım'ın Quaresma ile olan pozisyonunda yanıldı ama ben olsam kesinlikle atarım. Fotoğrafa bakıldığında 8 maç ceza deriz ama öncesi kırmızı kart değil olarak yorumlanır. Ben hiç bir futbolcuyu fotoğrafla atmam...

Oğuzhan bu arada gergin! Oğuzhan ilk maçında 5'lik bir oyuncuydu. Çalıştı ve 7'lik oyuncu oldu ama yukarıya çıkamıyor! Kuvvet anlamında gelişemedi. Çok yetenekli ama Oğuzhan'ın aynaya bakması lazım. Çok değerli ve önemli bir oyuncu. Önemli bir silah ama o silahı ateşleyemiyor. Ben Beşiktaş ile anlaştığını duydum...









 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Rıza Çalımbay: "Kaldırın başınızı"
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »