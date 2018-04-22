Rafael Nadal 11. kez!

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Erkekler tenisinin 1 numaralı ismi'ta bir kez daha mutlu sona ulaştı.Son şampiyon olarak mücadele ettiği turnuvanın finalindeile kozlarını paylaşan Rafa, rakibinive'lik setlerle mağlup etti.Nadal, bu sonuçla Monako Prensliği'ndeki turnuvayı sonkazandı.Masters Serisi turnuvalarındaki'inci, toplamda da'ncı tekler kupasını kaldıran Nadal, toprak korttaki galibiyet serisinimaça çıkardı.İspanyol raket, toprak kortta oynadığıhanesine yazdırma başarısı göstererek de müthiş bir istatistik yakaladı.