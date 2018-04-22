Quaresma: Puan kaybetme lüksümüz yok

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'in 30. haftasında'u 3-1 mağlup etti ve 62 puana ulaşarak zirve takibini sürdürdü.Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, Negredo, Talisca ve Quaresma'dan geldi. Kartal'ın 3. golünü kaydeden Quaresma, maç sonrası açıklamalarda bulundu.Attığım gol güzeldi ancak galibiyet daha güzeldi. Bundan sonra puan kaybetme lüksümüz yok.Mükemmel bir takım bütünlüğümüz var. Arkadaşlık, dayanışma çok güzel. İsteseler de, istemeseler de bunu bozamayacaklar.