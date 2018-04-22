Philadelphia deplasmanda kazandı

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’ta, 17 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Simmons, bir play-off maçında "triple-double" yapan 5. çaylak oyuncu oldu. Joel Embiid’in 14 sayı, 12 asistlik performans sergilediği 76ers’ta JJ Redick 24 sayıyla mücadele etti.Konuk takımda milli basketbolcu Ersan İlyasova, 23 dakika süre aldığı mücadelede 10 sayı, 8 ribauntla oynadı. Furkan Korkmaz ise karşılaşmada forma giymedi. Heat’te Dwyane Wade 25, Goran Dragic 20, James Johnson 15 sayı üretti.NBA play-off’larına 4 maçla devam edilecek.AA