Osmanlıspor rahat nefes aldı

8 haftada bir kez kaybetti





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Mor-sarılı ekip, 30. hafta mücadelesinde dün başkentin diğer temsilcisi Gençlerbirliği karşısında kümede kalma yolunda kritik bir galibiyete imza attı.Geçen haftakarşısında 3-1 geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek skoru 3-3’e getiren, başkent derbisinde Gençlerbirliği’ni 3-0’la geçti.Ankara 19 Mayıs Stadı’ndaki karşılaşmayı Adrien Regattin (2) ve Serdar Gürler’in golleriyle kazanan Osmanlıspor, puanını 32’ye yükseltti., 30 puanda kalanüzerine çıkarken, Galatasaray’a 3-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor’u da yakaladı.Maç fazlasıyla küme düşme hattından çıkan başkent ekibi, bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etti.Mor-sarılılar, ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor’u deplasmanda 4-0’la geçmişti.yönetimindeki Osmanlıspor, son 8 maçında sadece bir mağlubiyet aldı.Fenerbahçe’ye İstanbul’da 2-0 yenilen başkent ekibi, diğer karşılaşmaların 4’ünden beraberlik, 3’ünden de galibiyetle ayrıldı.Son 8 haftada 13 puan toplayarak kümede kalma yolunda önemli bir adım atan Osmanlıspor, gelecek hafta şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir’i konuk edecek.AA