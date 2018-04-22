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Olaylı derbinin 15 zanlısı kayıp!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olaylara karıştığı tespit edilen kişilerden 15’i ilginç bir şekilde sırra kadem bastı. Polis söz konusu zanlıların maçtan sonra evlerine uğramadıkları bilgisini verdi. Zanlılardan haber yok!

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Olaylı derbinin 15 zanlısı kayıp!
Akşam Gazetesi'nden Levent Albayrak'ın haberine göre; Fenerbahçe -Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili gözaltı sayısı 23’e yükseldi. Örgüt şüphesiyle çok yönlü yürütülen soruşturmada sahaya yabancı madde atılmasıyla ilgili kimlik bilgileri tespit edilen ancak maç sonrası evlerine hiç gitmeyen 15 şüpheli her yerde aranıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başından yaralandığı olayların sırrının bu kişilerin yakalanıp, sorguya çekilmesinden sonra aydınlığa kavuşturulması bekleniyor.

BİLGİLERİ TESPİT EDİLDİ

Stattaki tüm görüntüleri tek tek inceleyen polis olaylarda başrol oynayan 15 kişinin kimlik bilgilerini tespit etti. Bu kişilerin evlerine giden polis yakınlarından ‘maçtan sonra hiç gelmedi’ yanıtı alınca soruşturmayı derinleştirdi. Savcılık ve Emniyet olayın örgütlü bir biçimde organize edilip edilmediğini, gözaltındaki ve firarda olan şüphelilerin bağlantıları ile ortaya çıkaracak.

"Davacıyım çünkü taraftar değiller"

“Bu kişiler bir kulübün taraftarı olamaz. Gerçek taraftar olsalar şikayetçi olmazdım ama olay çıkartmaya gelmişler.”

POLİSE olayla ilgili evinde ifade veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in şu ifadeleri kayıtlandı: Tolga ile rakip taraftar arasında sözlü tartışma olduğunu görünce müdahale etmek istedim. Sakinleştirmek için oraya gittim. Arkam dönükken kim tarafından atıldığını göremediğim bir cisim başıma isabet etti. Tünele girişte de atılan yabancı maddeler ve başımdan aldığım darbe nedeniyle sendeleyip düştüm.

"KENDİMİ İYİ HİSETMEDİM"

Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye götürdüler. Bu kişiler hiçbir kulübün taraftarı olamaz. Gerçek taraftar olsalardı şikayetçi olmazdım. Bu kişiler taraftar değil. Sırf olay çıkarmak için maça gelen kötü niyetli kişiler. Bu yüzden şikayetçiyim.


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20 Nisan 2018 Cuma

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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
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    3- 1
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23 Nisan 2018 Pazartesi

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      -  
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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
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13 Antalyaspor 29 35
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