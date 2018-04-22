Oktay Mahmuti: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum"

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan’ı 77-73 yenen Galatasaray Odeabank’ın başantrenörü, maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mahmuti, ilk yarıda hem savunmada hem de hücumda etkili olduklarını belirterek, "İkinci yarıda Hendrix yorulunca etkili olamadık. Her ne kadar şans lehimize olmasa da hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılı basketbolcuise çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini, kalan maçları da kazanmak istediklerini kaydetti.