New Orleans Pelicans konferans yarı finalinde

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NBA play-off’larına 4 maçla devam edildi.ve Jrue Holiday ikilisinin 88 sayı kaydettiği maçta’ı 131-123 mağlup ederek play-off ilk turu serisini 4-0 kazandı ve Batı Konferansı’nda yarı finale çıktı.Pelicans’ta47 sayı, 11 ribaunt, Jrue Holiday 41 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Davis, 47 sayıyla Pelicans’ın play-off’lardaki kulüp sayı rekorunu da kırdı.Trail Blazers’ta CJ McCollum’un 38, Al-Farouq Aminu’nun 27, Damian Lillard’ın 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. New Orleans Pelicans, Batı Konferansı yarı finalinde, Golden State Warriors-San Antonio Spurs (3-0) serisinin galibiyle karşılaşacak.AA