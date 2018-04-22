Negredo: Galatasaray maçını kazanmaya gideceğiz

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Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo, 3-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.İspanyol golcü şöyle konuştu:"Maçın kontrolü elimizdeydi ama kırılma noktası olarak Talisca'nın golünü söyleyebilirim. Bütün golleri seviyorum. Katkı verdiğim için mutluyum. Büyük maçlar oynadık, tansiyonu yüksek maçlar oynadık bu sene. Galatasaray maçı da onlardan biri olacak. Zirvede kalmak istiyoruz ve Galatasaray maçını kazanmaya gideceğiz."