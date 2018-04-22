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Mustafa Uğur: Ligde kalmak adına elimizden geleni yapacağız

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-2 yenilen Adana Demirspor’un teknik direktörü Mustafa Uğur, "Biz bu takımı ligde bırakmak için üzerimize düşen ne varsa zaten yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız." dedi.

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Mustafa Uğur: Ligde kalmak adına elimizden geleni yapacağız
Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-2 yenilen Adana Demirspor’un teknik direktörü Mustafa Uğur, "Biz bu takımı ligde bırakmak için üzerimize düşen ne varsa zaten yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız." dedi.

Uğur, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım olarak inanılmaz derecede üzgün olduklarını belirtti.

İstedikleri sonucu elde edemediklerini kaydeden Uğur, şunları söyledi:

"Bugün galip gelseydik işin yüzde 99’unu bitirmiş olacaktık. Sonuçta mağlubiyet var ortada, bunun izah tarafı da yok. Adana Demirspor adına kritik süreç başlıyor. Özellikle önümüzdeki hafta Altınordu müsabakasının artık nasıl önem taşıdığını herkes biliyor. Kazanmak gerektiği kanaatindeyim. Artık bu saatten sonra direkt o müsabakaya odaklanacağız."

Mustafa Uğur, "Takımın ligde kalma ihtimali nedir?" şeklindeki soru üzerine, diğer takımlardan daha avantajlı olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Oynanmamış iki müsabaka var. Diğer takımlardan 2 puan öndeyiz. Sonuçta bir galibiyet alarak belki birçok şeyin önüne geçmiş olacağız. Ancak sonuçta oynanmamış müsabakalara da puan yazmak yanlış. Biz bu takımı ligde bırakmak için üzerimize düşen ne varsa zaten yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız."

Altıparmak: "Çok hak ettiğimiz bir galibiyet oldu"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

"Dünkü sonuçlardan sonra play-off’a kalabilmemiz için mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı." diyen Altıparmak, şu ifadeleri kullandı:

"Maçın ilk yarısında bariz üstünlüğümüz vardı. Belki de 4-5 farklı üstünlüğü yakalayabilecek pozisyonları yaşadık. İkinci yarının bambaşka bir maç olacağını oyuncularıma söyledim. Adana Demirspor, ikinci devrenin ilk 10 dakikasında 2-1 öne geçti ama biz o anda bile inancımızı kaybetmeden, ayağa pas yaparak, telaş yapmadan maçı kazanacağımızı gerçekten biliyorduk. Çok hak ettiğimiz bir galibiyet oldu."

Mehmet Altıparmak, Adana Demirspor’un durumunun kendilerini üzdüğü için onlara saygı duyma adına maç sonu sevinçlerini soyunma odasına taşıdıklarını sözlerine ekledi.
 


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