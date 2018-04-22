Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!

SÖZLEŞMEDEKİ ÖZEL MADDE

10 İLA 15 MİLYON EURO

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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Devre arasında'dan'e 2,5 yıllığına kiralananhakkında İspanyol basını tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.adlı internet sitesinin elde ettiği bilgilere göre Barcelona kulübü, yaz transfer döneminde milli futbolcuyu'nden bir takıma satmayı planlıyor.Haberde Arda'nın bu sezonun ardından Başakşehir'le 2 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen Barça'nın sözleşmeye koydurduğu özel bir madde nedeniyle oyuncuyu transfer dönemlerinde istediği kulübe satma hakkına sahip olduğu kaydedildi.Çin Futbol Federasyonu'nun Mayıs 2017'de kendi ülkelerindeki takımların yabancı liglerde forma giyen oyuncuları transfer etmeye teşvik ettiğini hatırlatan site, bu nedenle Arda'nın Türkiye'de 1 yıl daha kalmasının çok zor olduğunun altını çizdi.Arda için Çin kulüplerinintekliflerde bulunabileceğinin belirtildiği haberde Barça'nın da böylesi bir meblağı asla reddetmeyeceği yazıldı.