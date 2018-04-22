  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Maç bileti yerine kitap bağışı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Darıca Gençlerbirliği ile Anagold 24 Erzincanspor maçını izlemek isteyen taraftarlar, stada bilet almak yerine kitap bağışı yaparak girdi.

  • - A
  • + A
Maç bileti yerine kitap bağışı
TFF 3. Lig 2. Grup’ta Darıca Gençlerbirliği ile Anagold 24 Erzincanspor maçını izlemek isteyen taraftarlar, stada bilet almak yerine kitap bağışı yaparak girdi.

Kütüphanesi olmayan okullara kitap dağıtılması için kulüp yönetimi tarafından duyurulan kampanya kapsamında, ligin bitimine 3 hafta kala grupta ilk sırada yer alan takımları Darıca Gençlerbirliği’nin mücadelesini seyretmek isteyen taraftarlar, maçın oynanacağı stada ellerinde kitapla geldi.

Taraftarlar, yanlarında getirdikleri kitapları stat girişine yerleştirilen kumbaralara atmalarının ardından içeri alınırken, eli boş gelenler içeri giremedi. Maçı izlemeye gelen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da kumbaraya kitap attıktan sonra stada giriş yaptı.

"Kampanya büyük rağbet gördü, çok sayıda kitap toplandı"

Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kütüphanesi olmayan okullara kitap göndermek için bir hafta önce "Kitabını getir, maça gir’ kampanyasını başlattıklarını anlatarak, "Bu kitaplar kütüphanesi olmayan köy okullarına gönderilecek. Kampanya büyük rağbet gördü, çok sayıda kitap toplandı." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Mücahit Vural da taraftarın maça gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını söyledi.

Daha önce birçok kulübün benzerini yaptığı bu kampanyanın Darıca Belediye Başkanı Karabacak’ın talebiyle gerçekleştirildiğini anlatan Vural, sosyal medyadan bir hafta önce duyurdukları kampanyaya taraftarın destek verdiğini ve maça ilginin oldukça yüksek olduğunu kaydetti.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Rıza Çalımbay: "Kaldırın başınızı"
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »