Maç bileti yerine kitap bağışı

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TFF 3. Lig 2. Grup’ta Darıca Gençlerbirliği ile Anagold 24 Erzincanspor maçını izlemek isteyen taraftarlar, stada bilet almak yerine kitap bağışı yaparak girdi.Kütüphanesi olmayan okullara kitap dağıtılması için kulüp yönetimi tarafından duyurulan kampanya kapsamında, ligin bitimine 3 hafta kala grupta ilk sırada yer alan takımları Darıca Gençlerbirliği’nin mücadelesini seyretmek isteyen taraftarlar, maçın oynanacağı stada ellerinde kitapla geldi.Taraftarlar, yanlarında getirdikleri kitapları stat girişine yerleştirilen kumbaralara atmalarının ardından içeri alınırken, eli boş gelenler içeri giremedi. Maçı izlemeye gelen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da kumbaraya kitap attıktan sonra stada giriş yaptı.Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kütüphanesi olmayan okullara kitap göndermek için bir hafta önce "Kitabını getir, maça gir’ kampanyasını başlattıklarını anlatarak, "Bu kitaplar kütüphanesi olmayan köy okullarına gönderilecek. Kampanya büyük rağbet gördü, çok sayıda kitap toplandı." ifadelerini kullandı.Kulüp Başkanı Mücahit Vural da taraftarın maça gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını söyledi.Daha önce birçok kulübün benzerini yaptığı bu kampanyanın Darıca Belediye Başkanı Karabacak’ın talebiyle gerçekleştirildiğini anlatan Vural, sosyal medyadan bir hafta önce duyurdukları kampanyaya taraftarın destek verdiğini ve maça ilginin oldukça yüksek olduğunu kaydetti.