İstanbul'da hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşacak!





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı. Önümüzdeki 5 gün ülke genelinde havaların mevsim normallerinde seyretmesi, 23 Nisan Pazartesi gününden başlayarak sıcaklıkların 2 ila 8 derece artması bekleniyor.Bahar, İstanbul'da kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayacak. Yeni haftayla birlikte İstanbul'da termometreler 27 dereceyi görecek. Artık İstanbul'a resmen bahar geldi, yazın da ayak sesleri duyuluyor diyebiliriz.Ülkemiz doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari, Van ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Yarın gündüz saatlerinde Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) artacağı tahmin ediliyor.Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.