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İsmail Kartal: Biz hak ederek kazanıyoruz

Spor Toto 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü’nün teknik direktörü İsmail Kartal, "Rakiplere bakıyoruz, bir de bizim oynadığımız oyunlara bakıyoruz. Biz hak ederek kazanıyoruz." dedi.

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İsmail Kartal: Biz hak ederek kazanıyoruz
Spor Toto 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü’nün teknik direktörü İsmail Kartal, "Rakiplere bakıyoruz, bir de bizim oynadığımız oyunlara bakıyoruz. Biz hak ederek kazanıyoruz." dedi.

İsmail Kartal, sezonun 32. haftasında Gazişehir Gaziantep’i 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Geçen hafta son anlarda yediğimiz gol sonrası Ümraniyespor maçının ardından psikolojik anlamda buraya gelmek kolay değildi. Kadro derinliği ve iyi oyuncuları olan rakibimize karşı çok iyi hazırlandık. Her şey planladığımız gibi gitti ve istediğimizi aldık." diye konuştu.

Şampiyonluk mücadelesi verdikleri rakiplerinin puan kaybetmesini beklediklerini ifade eden Kartal, "Önümüzde iki tane maç var ve bu iki maçı da kazanıp rakiplerimizin bir yerde takılmasını bekleyeceğiz. İnşallah her şey planladığımız gibi olur. Büyük Ankaragücü takımını hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Bu takımı herkes destekledi, herkese teşekkür ediyorum ve inşallah sonu da güzel biter." şeklinde konuştu.

"Hırslıyım, futbol anlamında kaybetmeyi göze alan bir adam değilim." diyen Kartal, "Rakiplere bakıyoruz, bir de bizim oynadığımız oyunlara bakıyoruz. Biz hak ederek kazanıyoruz. Biz, sezon başından beri herkesle çarpışarak, savaşarak bu puanları topladık." ifadelerini kullandı.

Sözeri: "Farklı mağlubiyeti beklemiyorduk"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise sarı-lacivertli rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını ifade etti.

Gaziantep ekibi için artık sıralamada ilk ikide yer alma olasılığının kalmadığını vurgulayan Sözeri, şunları söyledi:

"Farklı mağlup olduk. Bunu beklemiyorduk. Oyuna kötü başlayıp kötü goller yedik. Rakibimiz Ankaragücü seyircisiyle ve takımıyla daha çok inandı ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Önümüzdeki hafta kazanıp play-off’u garantileyerek oradan çıkmanın mücadelesini vereceğiz. Çok gerilerden geldik. Bu maçtan önce 14 maçın 11’ini kazandık. Kredimiz hiç yoktu. Burada mağlup olduktan sonra ilk 2 şansımız kalmadı. Hiç moralimizi bozmayacağız."
 


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    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

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