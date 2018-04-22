Gomis ile Alex arasında bir gol fark kaldı

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Ligde iki haftalık suskunluğuna Alanya deplasmanında son veren ve 214 dakika sonra ağları sarsan'ın golcüsü, ligdekinı da 27'ye çıkardı.futbolcu böylece lig tarihindeleolan'yla arasındaki farkı 1 gole indirdi. Fransız futbolcu maçın ardından, "Sezon sonunda atılan goller değil, şampiyon olmak önemli. Başakşehir'i yendik, burada kazandık. Şimdi Beşiktaş'ı da yenmeliyiz" dedi.(Sabah)