Galatasaray Odeabank: 77 - Beşiktaş Sompo Japan: 73

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray Odeabank, sahasında Beşiktaş Sompo Japan’ı 77-73 yendi.Galatasaray Odeabank, bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Sompo Japan 9. mağlubiyetini yaşadı.Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, Hardy ve Renfroe’nun basketleriyle 3. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 10-2. Yaptığı sert savunmayla skor üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, Mehmet Yağmur’un son saniyede üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle ilk çeyreği 10 sayı farkla (19-9) önde kapattı.Müsabakanın ikinci çeyreğine her iki takım da hücumda tutuk başladı. Juskevicius’un 13. dakikadaki isabetiyle bu periyottaki ilk skorunu üreten sarı-kırmızılılar, Emir Preldzic ve Mehmet Yağmur’un üç sayılık atışlarıyla 15. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 27-11. Hendrix’in boyalı alandan basketleriyle çeyreğin son dakikasında farkı 20 sayıya (37-17) taşıyan Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 37-22 üstün gitti.Maçın ikinci yarısı, karşılıklı basketlerle başladı. Adams’ın üst üste bulduğu isabetlerle oyunun kontrolünü ele geçiren Beşiktaş Sompo Japan, aynı oyuncunun 28. dakikadaki dış atışıyla farkı tek hanelere indirdi: 48-39. Siyah-beyazlılar, yakaladığı 6-0’lık seriyle farkı 3 sayıya (48-45) düşürse de Galatasaray Odeabank, final periyoduna 52-45 önde girdi.Mücadelenin son çeyreğine Galatasaray Odeabank, Mehmet Yağmur’un üç sayılık atışıyla farkı yeniden çift hanelere (55-45) yükselterek girdi. Kalan bölümde siyah-beyazlılar, Strawberry ve Adams ile farkı azaltsa da skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Odeabank, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 77-73 galip ayrıldı.Galatasaray Odeabank’ta 22 sayı kaydeden Hendrix ile 18 sayı bulan Renfroe, galibiyette önemli rol oynadı. Beşiktaş Sompo Japan’da ise Strawberry’nin 24, Adams’ın 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.Salon: Sinan ErdemHakemler: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Can MavisuRenfroe 18, Hardy 9, Göksenin Köksal 1, Caner Topaloğlu, Hendrix 22, Mehmet Yağmur 11, Ege Arar, Emir Preldzic 9, Juskevicius 5, Taylor 2Adams 21, Strawberry 24, Diebler 3, Weems 13, Semih Erden 4, Kenan Sipahi, Lalanne 6, Can Maxim Mutaf, Clark, Sertaç Şanlı 2, Erkan Veyseloğlu1. Periyot: 19-9Devre: 37-223. Periyot: 52-45