Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin provası başladı

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Alanyaspor-Galatasaray maçına Hasan Şaş damgası





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Kıran kırana geçen Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında liderliğini sürdüren Galatasaray, bir final maçına daha önümüzdeki hafta sonu sahasında Beşiktaş’ı konuk ederek çıkacak. Şimdiden derbinin havasına giren teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, daha Alanya dönüşü uçakta zorlu mücadelenin hazırlıkları için kolları sıvadı. İlk olarak teknik ekibin dönüş uçuşu sırasında Alanyaspor maçını tekrar izleyip, gerekli analizleri yaptıkları ve yapılan hataları tek tek not aldıkları bildirildi.Terim’in, ilk çalışmada bu yanlışları oyuncularıyla paylaşıp, mutlak 3 puan parolasıyla çıkılacak derbi öncesi hataları minimuma indirmeyi hedeflediği ifade edildi. Terim’in, son maçta cezalı duruma düşen Serdar Aziz’in yokluğunda, kupada elendikleri Akhisar rövanşı sonrasında kenara çektiği Maicon’u hazırladığı bildirildi. Tecrübeli hocanın, Brezilyalı oyuncuyu tekrar kazanıp, bu maçta Denayer’la stoperde oynatacağı konuşuluyor.