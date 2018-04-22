Fenerbahçe tribünlerindeki bu taraftarlar neye üzülüyor?

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dekiların organize olduğuna yönelik bulgular sürekli artarken, foto muhabir Oğuz Yörük'ün objektifine yakalanan bir fotoğraf adeta şok etkisi yarattı...Karşılaşmanın 30. dakikasındalı'ningördüğü anda çekilen fotoğrafta, korner direğine yakıntribünlerinde yer alan iki kişinin başını ellerinin arasına alıp büyük biryaşadığı gözüküyor. Üzerlerinde forma veya Fenerbahçe'ye ait başka bir materyalin bulunmadığı bu iki taraftar kafaları karıştırdı. Bu iki ismin derbideki olaylara karışıp karışmadıkları ise şimdilik belirsizliğini koruyor.(Takvim)