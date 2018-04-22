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Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç? FB - Antalya canlı skor

Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor 3 puan mücadelesi veriyor. Fenerbahçe olaylı Beşiktaş maçını unutarak Antalyaspor engelini şampiyonluk yolunda aşmak istiyor. Kanarya'da Aykut Kocaman sahaya klasik 11'ini sürdü. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor (Fb-Antalya) maçı kaç kaç? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...

23 Nisan 2018, Pazartesi 19:58

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Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç? FB - Antalya canlı skor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasına sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş’la karşılaşan ancak  ikinci yarıda hakem tarafından tatil edilen derbide moral bozukluğu yaşayan sarı-lacivertliler, ligde şampiyonluk yarışına tutunmak adına Antalyaspor’la mücadele ediyor. Saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen izleyiciyle buluşuyor.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR CANLI

İki takımın 11'leri...

Fenerbahçe: Volkan - Şener- Skrtel - Neustadter - Hasan Ali - Mehmet Topal - Josef - Aatif - Dirar - Giuliano - Soldado

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Yekta, Charles, Hakan, Maicon, Sangare, Doukara

Süper Lig’de son 3 maçını kazanarak tekrar çıkışa geçen Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 4. sırada girdi. Fenerbahçe kazanması durumunda son 4 haftaya girilirken lider Galatasaray’ı 3 puan geriden takip etmeye devam edecek. Ligde son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Antalyaspor’u Giuliano Victor de Paulo’nun tek golüyle 1-0 yenmişti.

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor ise İstanbul’da kazanması durumunda küme düşme hattından biraz daha uzaklaşacak. Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akdeniz temsilcisinin 35 puanı bulunuyor. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Antalyaspor 44. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig’de 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 43 maçın 29’unu Fenerbahçe, 7’sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe’nin 78 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Antalya’da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Son 4 maçın 3’ünde Antalyaspor galip geldi

Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig’de yaptığı son 4 maçın 3’ünde galip gelmeyi başardı. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul’da 1-0’lık sonuçlarla 3 puana ulaştı. Fenerbahçe, rakibi karşısında 3 maçlık yenilgi serisine bu sezonun ilk yarısındaki galibiyetiyle son verdi.

İstanbul’daki maçlar

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul’da yaptığı maçlarda rakibine 2 kez yenildi. İki takım, İstanbul’da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 20 maçtan 18’ini kazandı, sadece 2012-2013’te 3-1, geçen sezon da 1-0’lık skorlarla  mağlup oldu. İstanbul’daki lig maçlarında Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 16 gördü.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0’lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul’daki maçı 3-1, 2015-2016’da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti. Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya’da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 43 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
    4- 1
    Antalyaspor
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O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 30 60
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 30 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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