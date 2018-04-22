Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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’in 30. haftasına sahasında’u konuk edecek. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş’la karşılaşan ancak ikinci yarıda hakem tarafından tatil edilen derbide moral bozukluğu yaşayan sarı-lacivertliler, ligde şampiyonluk yarışına tutunmak adına Antalyaspor’la mücadele edecek.’de başlayacak karşılaşmaya hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...Süper Lig’de son 3 maçını kazanarak tekrar çıkışa geçen Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 4. sırada girdi. Fenerbahçe kazanması durumunda son 4 haftaya girilirken lider Galatasaray’ı 3 puan geriden takip etmeye devam edecek. Ligde son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Antalyaspor’u Giuliano Victor de Paulo’nun tek golüyle 1-0 yenmişti.Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor ise İstanbul’da kazanması durumunda küme düşme hattından biraz daha uzaklaşacak. Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akdeniz temsilcisinin 35 puanı bulunuyor. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig’de 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 43 maçın 29’unu Fenerbahçe, 7’sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe’nin 78 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Antalya’da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.Son 4 maçın 3’ünde Antalyaspor galip geldiAntalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig’de yaptığı son 4 maçın 3’ünde galip gelmeyi başardı. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul’da 1-0’lık sonuçlarla 3 puana ulaştı. Fenerbahçe, rakibi karşısında 3 maçlık yenilgi serisine bu sezonun ilk yarısındaki galibiyetiyle son verdi.Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul’da yaptığı maçlarda rakibine 2 kez yenildi. İki takım, İstanbul’da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 20 maçtan 18’ini kazandı, sadece 2012-2013’te 3-1, geçen sezon da 1-0’lık skorlarla mağlup oldu. İstanbul’daki lig maçlarında Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 16 gördü.Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0’lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul’daki maçı 3-1, 2015-2016’da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti. Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya’da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 43 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.