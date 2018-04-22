Eski Galatasaraylı Lukas Podolski döktürdü!

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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde'dan'ye transfer olansuskunluğunuile oynadıkları maçta bozdu.Japon ekibindeki ilk golünü geçtiğimiz ay oynadıkları lig maçında kaydeden Poldi, takımının bu haftakazandığı maçta 2 gol birden attı.İkinci yarıda oyuna giren'un eski yıldızı 51'de ve 60'da attığı gollerle takımının galibiyete uzanmasında büyük pay sahibi oldu.