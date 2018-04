Eray Balcı'nın Adana at yarış tahminleri

ADANA İKİNCİ ALTILI...





22 Nisan Pazar. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.1.AYAK: Adeta yarışlara doyacağımız Adana programında ikinci altılı ganyanın ilk ayağını oluşturan koşuda, Adana kum pistinde start aldığı sekiz koşunun yedisinde tabela içerisinde yer almayı başaran CLASSIC HARMONY diğer rakiplerinin de olduğu sade bir birinciliği buluyor. Ancak kazandığı koşu da dahil bana göre yarış hayatının en etkili performansına imza attığı H-16 koşuda rakibi Hakk Hanı’na faul yapıp ikincilikten üçüncülüğe atıldığı performansı sonrası bugün, çok daha uygun rakipler yanında start alacağı koşuda birinciliğin en güçlü adayı olur. Uzun mesafeden kısaya dönmek ve grubun en ağır sıkletli tayı olması gibi handikapları olmasa banko tercihim bu isim olacaktı. Bahsettiğim faktörlerden olumsuz etkilenme ihtimalinden yola çıkacak olursak, ilk ve tek birinciliğini kazandığı aprantisi idaresinde ASİ MERİÇ ve her ne kadar çime göre kum pist performansı eksik olsa da başlarda dikkate alınmazsa SPARTAN EMİR öncelikli rakipleri olur. İdmanlarında ciddi aşama içerisinde olduğu gözlemlenen MULTİ MİLYONER iki aydır koşmuyor olsa da hazırlıkları iyi olan JAMES ve bu pistte 1.29.42 lik derecesiyle koşuda start alan taylar içerisinde bu anlamda en iyisi olan PRENS HERO sürprizde değerlendirilmelidir.2.AYAK: Profesor, Külünk Ağa ve California gibi yarışa tempo vermeyi seven karakterlerin varlığında çok yüksek tempolu bir yarış gidişatı izleyebiliriz. Olası bu gidişatın ise en çok DIBLANZADE, ÖZTÜRKMEN ve FALEZ üçlüsüne yarayacağını düşünüyorum. Günün en zor ayağını az atla geçmek isteyecek kuponlara bu üçlü yeterli olur. Yarışın benim düşüncemin aksine cereyan etmesi halinde; PROFESOR, DOCTOR POL, MY TITANIUM, KÜLÜNK AĞA ve TAMGA devreye girer.3.AYAK: Kendi jenerasyonunun en iyi dişelerinden biri olarak adlandırabileceğim Fermande’nin Turbo’dan olma yavrusu YETİM AHMET’in bu yılın iyilerinden, fark yaratan safkanlarından biri olacağına inanıyorum. Mohaç Koşusunda Ahmet Çelik’in Reisoğlu’nu tercihlemesi sonrası, bana göre en kötü üçüncülükle ayrılabileceği koşudan beşincilikle ayrılan safkan, henüz iki yarış önce kolay geçtiği rakipler yanında bugünün de kazananı olur.4.AYAK: Erken gelişen/hazırlanan yavrular veren Coşkunağa temsilcisi BOLD BOY ve idman pistinde ki son işiyle göz dolduran ILICA BEY ikilisini rakiplerinin çok önünde görüyorum. Bütçemiz dahilinde; YOUNG BOY, MY INFINTY ve PROMIRA sırasıyla kuponlara yazalım.5.AYAK: Gerçek bir kısa mesafe atı olan KALAYCIKAYA’nın çok süratli gidecek koşuyu sonlarda yapacağı ataklarla kazanmasını bekliyor ve ilk şansı bu safkana veriyorum. Urfa pistinde yeniden doğan mesafenin iyisi AVAN ve bir diğer Kaizbert temsilcisi CANDOSTUM bu ayağı kısaltmak isteyen kuponlar için yeterlidir. Geniş bütçeli kuponlar; ÖZKARA, CESARET ve FIRAT AĞA ihmal etmesinler.6.AYAK: Yaklaşık altı aylık aranın ardından pistlere geri döndüğü koşuda Kızılşahin arkasında ikinci kalırken, hemen hemen aynı rakipleri çok kolay geride bırakmayı başaran mesafenin kalite kısrağı THE DAUGHTER SUN günün bir diğer bankosu adayımdır.2-3-8-7-1-4///3-10-13-6-11-12-5-2///6///1-3-5-8-9///10-1-6-13-9-8///8