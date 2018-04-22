Dinamo Kursk: 87 - Yakın Doğu Üniversitesi: 82

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FIBA Kadınlar EuroLeague'de 2017-2018 sezonunun 3’üncüsü,ile Rusya’nıntakımı arasındaki karşılaşmayla belirlendi.Yakın Doğu Üniversitesi, Macaristan’ın Sopron kentinde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 20-19 üstünlükle bitirdi. Fakat soyunma odasına önde giden ekip, 46-44’lük skorla Dinamo Kursk oldu.Petrovic ve Vadeeva’nın etkili olduğu 3. periyot sonunda farkı 9 sayıya (75-66) çıkaran Dinamo Kursk, maçı 87-82 kazandı ve turnuvayı 3. sırada bitirdi.Yakın Doğu Üniversitesi de organizasyonu 4. sırada tamamladı.Salon: Novomatic ArenaHakemler: Yohan Rosso (Fransa), Andrada Csender (Romanya), Martin Horozov (Bulgaristan)Cruz 9, McCoughtry 5, Petrovic 24, Ogwumike 12, Vadeeva 16, Ciak 2, Zhedik 18, Vidmer, Logunova, Levchenko 1Eldebrink 21, McBride 17, Bahar Çağlar 4, Lavender 15, Gruda 11, Holingsvorth 8, Olcay Çakır Turgut 2, Cansu Köksal 41. Periyot: 19-20Devre: 46-443. Periyot: 75-66Beş faulle çıkan: 39.48 Vadeeva (Dinamo Kursk)