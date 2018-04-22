Derbiye dair 210 bin dakika mercek altında





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Takvim Gazetesi'nin haberine göre;'nındekilarla ilgili örgüt bağlantısını araştırmak için düğmeye basmasının ardından soruşturma derinleşiyor.tüm yaşananları mercek altına aldı.Stat ve çevresinde bulunan 873 kameranın, stada girişlerin yapılmaya başlandığı 17.30'dan olayların gerçekleştiği saate kadar yaklaşık 4 saatlik 210 bin dakikayı aşan görüntüsü saniye saniye inceleniyor.Polis ekipleri, kameralardan yaptıkları incelemeyle sahaya yabancı madde attığını tespit ettiği kişilerin, maç başlamadan önce neler yaptıklarını araştırıyor. Bu kişilerin e-bilet bilgileriyle kimlikleri tespit edildi.Ayrıca şüpheliler arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, tribünde birbirleriyle irtibat halinde olup olmadıkları mercek altında. Bu kişilerin birbirleri arasındaki koltuk mesafesi ve koltuk sıraları belirlendi.Spor Şube, yapılan geriye dönük kamera kayıtları incelenmesiyle şüphelilerin daha önce herhangi bir spor müsabakasında benzer durum yaşayıp yaşamadıkları gibi pek çok yönden detaylı bir araştırma sürdürüyor.