Derbi öncesi hata yok

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Beşiktaş, ligin kaderini yakından ilgilendiren Galatasaray derbisi öncesi son maçını Yeni Malatya’ya karşı oynadı. Siyah-Beyazlılar için dünkü mücadele beklenenden çok daha çetin geçse de Negredo, Talisca ve Quaresma’nın golleriyle 3-1 kazanmayı bildiler. Kara Kartal, böylece zorlu Aslantepe randevusu öncesi hata yapmadı. Beşiktaş, puan olarak kayıp yaşamasa da Caner Erkin’i sakatlığa kurban verdi. Milli sol bek, sakatlanarak 53. dakikada kenara geldi. Sağ diz iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Caner, derbide yok. Siyah- Beyazlılar’da Fenerbahçe maçında direkt kırmızı kart gören Pepe ile aynı maçta karıştığı olaylar nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Tolga Zengin’in cezaları da bu hafta belli olacak.Beşiktaş’ta Yeni Malatya maçı öncesi Şenol Güneş’i en çok düşündüren konulardan biri, sarı kart sınırındaki öğrencileriydi. Dün maça 11’de başlayan Tosiç, Caner, Quaresma ve Negredo, kart görmeleri halinde derbide cezalı duruma düşecekti. Ancak 4 futbolcu da maçta son derece dikkatli davrandı. Güneş, öğrencilerinin cezalı olmaması sayesinde rahat bir nefes aldı.