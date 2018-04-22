"Çocuğunuzu da alın gelin"

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Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için bugün önemli bir maça çıkıyor. Aykut Kocaman ve öğrencileri, ligde kalma savaşı veren Antalyaspor’u ağırlayacak. Bu mücadele, çok özel bir günde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda oynanacak. Yönetim, bunun için taraftara çağrıda bulundu.‘Gerçek taraftarı görsünler’ Yapılan açıklamada, “Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramda, çocuklarınızı da alarak tribüne gelin. Bayramı, stadımızda hep birlikte coşkuyla kutlayalım. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımımıza da destek olalım. Aynı zamanda herkese, gerçek Fenerbahçe taraftarının nasıl bir topluluk olduğunu da gösterelim” mesajı verildi.Alınan bilgilere göre, Sarı-Lacivertli taraftarlar biletlere yüksek ilgi gösterdi. En ucuzu 32.5 TL’den satılan biletlerin büyük ölçüde tükendiği öğrenildi. Kombine sahiplerinin de gelmesi halinde, bu akşamki karşılaşmada tribünlerin dolması bekleniyor. Fenerbahçeli futbolcular da özellikle kendilerini desteklemeye gelecek çocuklara, galibiyetle en güzel bayram hediyesi vermeye kararlı.Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Sarı- Lacivertliler, uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın... Fenerbahçe’de durumu soru işareti olan tek isim Alper Potuk. Milli futbolcu, ağrıları nedeniyle Sivas deplasmanına götürülmemiş, kupadaki Beşiktaş maçının da kadrosuna alınmamıştı. Son idmanlarda takımla çalışan Alper hakkında son karar maç saatinde verilecek.Ligde kalma yolunda her puana altın gözüyle bakan Kırmızı- Beyazlılar’da iki eksik bulunuyor. Savunma oyuncusu Salih Dursun ile orta sahanın ortasında görev yapan takım kaptanlarından Zeki Yıldırım, Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Hafif sakatlığını atlatan Maicon’un ise ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.