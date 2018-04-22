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"Çocuğunuzu da alın gelin"

Fenerbahçe Yönetimi, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda oynanacak Antalya maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu: Bu özel günde çocuklarınızı alın, tribüne gelin. Bayramı hep birlikte kutlayalım.

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"Çocuğunuzu da alın gelin"
Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için bugün önemli bir maça çıkıyor. Aykut Kocaman ve öğrencileri, ligde kalma savaşı veren Antalyaspor’u ağırlayacak. Bu mücadele, çok özel bir günde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda oynanacak. Yönetim, bunun için taraftara çağrıda bulundu.

‘Gerçek taraftarı görsünler’ Yapılan açıklamada, “Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramda, çocuklarınızı da alarak tribüne gelin. Bayramı, stadımızda hep birlikte coşkuyla kutlayalım. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımımıza da destek olalım. Aynı zamanda herkese, gerçek Fenerbahçe taraftarının nasıl bir topluluk olduğunu da gösterelim” mesajı verildi.

Çocuklara en güzel hediye

Alınan bilgilere göre, Sarı-Lacivertli taraftarlar biletlere yüksek ilgi gösterdi. En ucuzu 32.5 TL’den satılan biletlerin büyük ölçüde tükendiği öğrenildi. Kombine sahiplerinin de gelmesi halinde, bu akşamki karşılaşmada tribünlerin dolması bekleniyor. Fenerbahçeli futbolcular da özellikle kendilerini desteklemeye gelecek çocuklara, galibiyetle en güzel bayram hediyesi vermeye kararlı.

Fener'de son dakika

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Sarı- Lacivertliler, uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın... Fenerbahçe’de durumu soru işareti olan tek isim Alper Potuk. Milli futbolcu, ağrıları nedeniyle Sivas deplasmanına götürülmemiş, kupadaki Beşiktaş maçının da kadrosuna alınmamıştı. Son idmanlarda takımla çalışan Alper hakkında son karar maç saatinde verilecek.

Antalya'da son dakika

Ligde kalma yolunda her puana altın gözüyle bakan Kırmızı- Beyazlılar’da iki eksik bulunuyor. Savunma oyuncusu Salih Dursun ile orta sahanın ortasında görev yapan takım kaptanlarından Zeki Yıldırım, Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Hafif sakatlığını atlatan Maicon’un ise ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.
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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
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18 Kardemir Karabükspor 30 12
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