Chelsea kupada finale çıktı

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Southampton’ı 2-0 yenen Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası’nda (FA Cup) finale yükseldi.Kupadaki yarı final müsabakasında Chelsea ile Southampton, başkent Londra’daki Wembley Stadı’nda karşı karşıya geldi.Olivier Giroud’nun 46 ve Alvaro Morata’nın 82. dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan Chelsea, adını finale yazdırdıChelsea böylece 19 Mayıs’ta oynanacak final maçında Manchester United’ın rakibi oldu.