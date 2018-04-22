Çağatay Ulusoy'un kaprisi bıktırdı

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Uluslararası dijital TV platformu, yeni dizileri geçen çarşamba ve perşembe'da tanıttı. Kanalın ilk Türk dizisi ''da () başrol oynayan'un kaprisleri 2 günlük etkinliğe damgasını vurdu.Dünyaca ünlü oyuncular sosyal medyaya bol bol fotoğraf yüklerken'un paylaşım yapmaması tatsızlık çıkardı.Büyük bir izleyici kitlesine sahip İspanyol yapımı ''in başrolündekibileile poz verip bu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.'un menajerinin de Türk gazetecilerin röportaj taleplerini olumsuz yanıtlaması Roma'da iyice soğuk rüzgarlar estirdi.