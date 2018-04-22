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Bursasporlu futbolcular galibiyetin sevincini yaşıyor

Bursasporlu futbolcular, ligin 30. haftasında dün deplasmanda alınan farklı Karabükspor galibiyetinin sevincini yaşıyor. 

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Bursasporlu futbolcular galibiyetin sevincini yaşıyor
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 4-1 galip ayrılarak ligde 3 hafta sonra galibiyete uzandı.

Deplasmanda 7 hafta sonra 3 puana uzanan yeşil-beyazlılarda, oyuncular da galibiyetin sevincini yaşıyor. Karşılaşmayı değerlendiren Yusuf Erdoğan, "Gerçekten bizim açımızdan kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibimiz küme düşmeyi garantilese de Ünal hoca ile birlikte iyi bir performans gösteriyorlardı. Bugün de direneceklerini biliyorduk. O yüzden güzel bir dakikada gol bulduk. Basit bir gol yedik. Tekrar golü bulduk. Maçın yüzde 100’ünü biz kontrol ederek oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Şu an hak ettiğimiz konumda değiliz ama bizim açımızdan bu maç önemliydi. Biraz daha rahatlayarak, özgüvenli bir Bursaspor izletmek istiyoruz" dedi. 

"Her maça kazanmak için çıkıyoruz" 

‘Karabükspor maçı bizim için final maçıydı’ diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Kendi sahamızda bambaşka oynuyoruz. Konyaspor maçını kazanmak istiyoruz. Çünkü o gücümüz ve enerjimiz var. Biz Bursaspor’uz ve her maça kazanmak için çıkıyoruz. Buraya gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gittiğimiz her deplasmanda sanki kendi sahamızdaymış gibi hissettiriyorlar. Çok büyük bir kitleye oynuyoruz." 

Harun: "Bütün maçlar final" 

Çok önemli bir 3 puan aldıklarını ifade eden milli kaleci Harun Tekin de, "Çok kritik bir karşılaşmaydı. Rakibimiz ligden düşmüş bir rakipti. Rahat bir takım tabii ki. Bizim üzerimizde büyük bir baskı ve stres var. Büyük bir takımın formasını giyiyoruz. Bu takımla buralarda olmak bizim için ayrı bir stres oluyor. Karşımızda da rahat bir takım olduğu için biraz zor oldu. Hiçbir maç kolay değil bundan sonra. Bütün maçlar final. İnşallah Konyaspor maçından da 3 puan alırsak rahatlarız diye düşünüyorum. O maça yoğunlaşmış durumdayız. İnşallah rahat bir şekilde geçeriz" dedi. 

"Benim işim penaltı atmak değil" 

Taraftarların kendilerini her yerde desteklediğini ifade eden Tekin, "Her zaman arkamızdalar. Penaltıyı benim atmamı istediler ama rakibe saygısızlık olurdu. Benim işim penaltı atmak değil. Onlara da saygı duyuyorum. Benim işim gol kurtarmak, takıma yardımcı olmak. Biz evimizde her zaman taraftarımızla güçlüyüz. İnanıyorum stadı dolduracaklar ve bizi sonuna kadar destekleyecekler. Biz de onlara 3 puanı hediye edip, kalan haftalarda ligi rahat şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. 

"Son bir virajımız kaldı" 

‘Galibiyetin kaçınılmaz olduğu bir haftaydı’ diyen genç stoper Ertuğrul Ersoy ise şöyle konuştu: 

"Ligden düşmüş bir takımdı ama zor olacağını biliyorduk. Onlar da bir alt lig için hazırlıklara başlamışlardı zaten. Zor da oldu. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Hocamıza güveniyoruz. Hocamız da bize güveniyoruz. Bu galibiyet ile taraftarlarımız ile aramızdaki bağ da bir nebze olsun yerine geldi. İnşallah Bursa’da 40 bin kişiyle birlikte Konyaspor’u da yenip bu seneyi taraftarlarımıza unutturup, önümüzdeki yıla çok farklı, hedefleri olan, Avrupa’ya gitme düşüncesi olan bir Bursaspor olarak taraftarımızın önüne çıkacağız. Son bir virajımız kaldı. Bu virajı atlattıktan sonra güzel şeyler olacak." 

İHA


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20 Nisan 2018 Cuma

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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

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