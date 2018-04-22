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Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (11'LER BELLİ OLDU)

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Olaylı Fenerbahçe maçının ardından bu karşılaşmada kırmızı kart gören Pepe Beşiktaş'ta forma giyemiyor. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

22 Nisan 2018, Pazar 18:20

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Başakşehir ve Galatasaray'ın kazanmasının ardından gözler Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçına çevrildi. Büyük olayların yaşandığı ve yarıda kalan Fenerbahçe maçını unutarak Süper Lig'e odaklanma isteyen Beşiktaş Yeni Malatyaspor ile taraftarı önünde karşılaşacak. Başakşehir mağlubiyetinin ardından sırasıyla Aytemiz Alanya, Göztepe ve Akhisar’ı yenen Siyah- Beyazlılar, Malatya maçını da kazanarak bu sezon ilk kez 4’te 4 yapmak istiyor. 

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta bu akşam saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... 

İki takımın ilk 11'leri

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib

Pepe'nin yerine Vida

Yarıda kalan Fenerbahçe derbisinde Pepe kırmızı kart gördükten sonra Vida’yı oyuna sokan Şenol Güneş, Malatya maçına da Hırvat stoperle başlamayı düşünüyor. Cezalı Pepe’nin yokluğunda savunma ikilisi Tosic-Vida şeklinde oluşacak. Beklerde de yine Adriano ve Caner’in olması bekleniyor. Orta sahada ise Atiba, Medel ve Oğuzhan’dan biri kesik yiyecek.

Malatya'da son dakika

Aylardır alacakları ödenmediği için önceki gün antrenmana çıkmayan Yeni Malatyasporlu futbolcular, dün de idman boykutu yaptı. Sarı-Kırmızılı futbolcuların yönetim tarafından verilen sözler tutulmadığı için ciddi rahatsızlık yaşadığı öğrenilirken, bugünkü maçta ise sahadaki yerlerini alacaklar. 38 puandaki Malatya’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Tolga Zengin de PFDK'lık oldu

Fenerbahçe maçında ev sahibi taraftarlarla karşı karşıya gelen ve koridorda bir güvenlik görevlesiyle kavga eden Tolga Zengin, PFDK’ya sevk edildi. TFF’nin yaptığı açıklamada
tecrübeli kalecinin ‘saldırı’ nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi. Çarşamba günü gerçekleşecek kritik toplantıda Tolga’nın cezası belli olacak. Beşiktaş Kulübü, idari menacer yardımcısı Erdinç Gültekin ve kırmızı kart gören Pepe de PFDK’ya sevk edilmişti.

Dolmabahçe'de hedef 35

Beşiktaş, ligde 11 Nisan 2016’da 3-2’lik Bursaspor maçıyla açılışını yaptığı Vodafone Park’ta çıktığı 34 maçta 7 kez berabere kaldı, 27 karşılaşmadan üç puanla ayrıldı. Kartal, bugün de Malatyaspor’u devirip seriyi 35 karşılaşmaya çıkartmak istiyor. Öte yandan Dolmabahçe’de üst üste 8 lig maçını kazanan Beşiktaş, galip gelmesi durumunda 2002-2003 sezonunda Lucescu yönetimindeki 9 maçlık seriye ulaşacak.

Gol adamadığı 3 takımdan biri

Kartal, sezonun ilk yarısında deplasmanda Yeni Malatya ile golsüz berabere kalmıştı. Siyah- Beyazlılar bu sezon sadece Akhisar(0-0), Başakşehir (0-1) (d) ve Malatya ile oynanan 90 dakikalarda rakip fileleri havalandıramadı. 29 lig mücadelesinde toplam 56 gol atan Beşiktaş, maç başına 1.9 gol ortalaması yakaladı.

Şenol Hoca takımın başında

Hastaneden taburcu edildikten sonra evinde dinlenen Şenol Güneş’in yokluğunda önceki gün idmanı yardımcı antrenörler yaptırmıştı. Tecrübeli hoca dünkü antrenmanda ise takımının başındaydı. Erken saatlerde Nevzat Demir Tesisleri’ne giden Güneş’e, kulüp personeli ve oyuncular tekrar geçmiş olsun temennisinde bulundu. Ekibiyle birlikte Malatyaspor’u analiz eden başarılı teknik direktör, son taktik çalışmada maçın önemine dikkat çekti.







 


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
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O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
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