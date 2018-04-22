Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (11'LER BELLİ OLDU)

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'de şampiyonluk yarışını sürdüren Başakşehir ve Galatasaray'ın kazanmasının ardından gözlermaçına çevrildi. Büyük olayların yaşandığı ve yarıda kalan Fenerbahçe maçını unutarak Süper Lig'e odaklanma isteyen Beşiktaş Yeni Malatyaspor ile taraftarı önünde karşılaşacak. Başakşehir mağlubiyetinin ardından sırasıyla Aytemiz Alanya, Göztepe ve Akhisar’ı yenen Siyah- Beyazlılar, Malatya maçını da kazanarak bu sezon ilk kez 4’te 4 yapmak istiyor.'da başlayacak mücadele'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylarde...Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, NegredoErtaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, BoutaibYarıda kalan Fenerbahçe derbisinde Pepe kırmızı kart gördükten sonra Vida’yı oyuna sokan Şenol Güneş, Malatya maçına da Hırvat stoperle başlamayı düşünüyor. Cezalı Pepe’nin yokluğunda savunma ikilisi Tosic-Vida şeklinde oluşacak. Beklerde de yine Adriano ve Caner’in olması bekleniyor. Orta sahada ise Atiba, Medel ve Oğuzhan’dan biri kesik yiyecek.Aylardır alacakları ödenmediği için önceki gün antrenmana çıkmayan Yeni Malatyasporlu futbolcular, dün de idman boykutu yaptı. Sarı-Kırmızılı futbolcuların yönetim tarafından verilen sözler tutulmadığı için ciddi rahatsızlık yaşadığı öğrenilirken, bugünkü maçta ise sahadaki yerlerini alacaklar. 38 puandaki Malatya’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.Fenerbahçe maçında ev sahibi taraftarlarla karşı karşıya gelen ve koridorda bir güvenlik görevlesiyle kavga eden Tolga Zengin, PFDK’ya sevk edildi. TFF’nin yaptığı açıklamadatecrübeli kalecinin ‘saldırı’ nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi. Çarşamba günü gerçekleşecek kritik toplantıda Tolga’nın cezası belli olacak. Beşiktaş Kulübü, idari menacer yardımcısı Erdinç Gültekin ve kırmızı kart gören Pepe de PFDK’ya sevk edilmişti.Beşiktaş, ligde 11 Nisan 2016’da 3-2’lik Bursaspor maçıyla açılışını yaptığı Vodafone Park’ta çıktığı 34 maçta 7 kez berabere kaldı, 27 karşılaşmadan üç puanla ayrıldı. Kartal, bugün de Malatyaspor’u devirip seriyi 35 karşılaşmaya çıkartmak istiyor. Öte yandan Dolmabahçe’de üst üste 8 lig maçını kazanan Beşiktaş, galip gelmesi durumunda 2002-2003 sezonunda Lucescu yönetimindeki 9 maçlık seriye ulaşacak.Kartal, sezonun ilk yarısında deplasmanda Yeni Malatya ile golsüz berabere kalmıştı. Siyah- Beyazlılar bu sezon sadece Akhisar(0-0), Başakşehir (0-1) (d) ve Malatya ile oynanan 90 dakikalarda rakip fileleri havalandıramadı. 29 lig mücadelesinde toplam 56 gol atan Beşiktaş, maç başına 1.9 gol ortalaması yakaladı.Hastaneden taburcu edildikten sonra evinde dinlenen Şenol Güneş’in yokluğunda önceki gün idmanı yardımcı antrenörler yaptırmıştı. Tecrübeli hoca dünkü antrenmanda ise takımının başındaydı. Erken saatlerde Nevzat Demir Tesisleri’ne giden Güneş’e, kulüp personeli ve oyuncular tekrar geçmiş olsun temennisinde bulundu. Ekibiyle birlikte Malatyaspor’u analiz eden başarılı teknik direktör, son taktik çalışmada maçın önemine dikkat çekti.