Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-1

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki kritik maçta Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.Kıran kırana geçen şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Siyah-Beyazlılar, rakibini Negredo, Talisca ve Quaresma'nın kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etmeyi başardı.Bu sonuçla puanını 62'ye yükselten Kara Kartal, gelecek haftaki Galatasaray derbisi öncesi kazanıp moral buldu. Erol Bulut önderliğindeki Yeni Malatya ise 38 puanda kaldı.Vodafone Park'ın ev sahipliği yaptığı kritik müsabaka başladı...Mücadelenin 3. dakikasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Talisca sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Farnolle topu kontrol etti.Maçın 5. dakikasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma sağ kanattan ortaladı, topa yükselen Talisca kafa vuruşun yaptı ama hedefi bulamadı.Karşılaşmanın 13. dakikasında Beşiktaş, Negredo'nun golüyle öne geçti. Sağ taraftan Quaresma'nın kullandığı kornerden gelen top savunmanın hatası sonucu İspanyol golcünün önünde kaldı. Tecrübeli forvet ise ağları havalandırdı: 1-0.Dakika 16'da sağ kanattan Quaresma arka direğe ortayı açtı, o bölgede bulunan Talisca gelişine vurdu ama top yan ağlarda kaldı.Müsabakanın 26. dakikasında Tosic'in kaptırdığı topu alan Adem Büyük uzak mesafeden kaleyi yokladı ama hedefi tutturamadı.Mücadelenin 32. dakikasında Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Pereira sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Fabri gole izin vermedi.Dakika 33'te Pereira'nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Fabri topu kontrol edemedi ve skora eşitlik geldi: 1-1.Maçın 38. dakikasında Beşiktaş kaleyi karşıdan gören bölgede serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Quaresma'nın etkili vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.Müsabakanın 44. dakikasında Pereira kendisine şut pozisyonu ayarlayıp uzak mesafeden vurdu ama top kaleyi bulmadı.Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1'lik eşitlikle noktalandı.Maçın 52. dakikasında Caner Erkin kendisini yere bıraktı. Hakem maçı durdururken, sağlık görevlileri tedavi için sahaya girdi. Teknik direktör Şenol Güneş, Caner'i oyundan alırken Gökhan Gönül onun yerine maça dahil oldu.Mücadelenin 54. dakikasında savunmanın arkasına atılan topla buluşan Talisca, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ama etkili olmadı.Müsabakanın 57. dakikasında Beşiktaş net fırsatı değerlendiremedi. Quaresma'nın ortasına iyi yükselen Talisca kafa vuruşunu yaptı, kaleci Farnolle müthiş kurtardı.Dakika 59'da Quaresma bu kez yerden ortaladı, ön direkte Negredo'dan önce Sadık topa müdahale edip mutlak pozisyonu önledi.Karşılaşmanın 66. dakikasında Oğuzhan Özyakup ıslıklarla oyundan alınırken, Tolgay Arslan maça dahil oldu.Maçın 74. dakikasında Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruştan gelen topa Vida yükselip kafayı vurdu ama top dışarı gitti.Oyunu rakip yarı sahaya yıkan Beşiktaş, 81. dakikada yeniden öne geçmeyi başardı. Sol kanattan gelişen atakta Adriano ortayı açtı, Talisca ağları havalandırdı: 2-1.Mücadelenin 89. dakikasında Quaresma, frikikten attığı harika golle skoru 3-1 yaptı.Beşiktaş kritik karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanıp şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.********Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan maç öncesinde, siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş’e büyük sevgi gösterilerinde bulundu.Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Fenerbahçe maçında, tribünden atılan yabancı cisimle başından yaralanan tecrübeli teknik adama, siyah-beyazlı taraftarlar tezahürat yaparak moral verdi. Güneş de kendisine gösterilen yoğun ilgi üzerine tribünleri selamladı.Maç öncesinde tribünlerde açılan pankartlarda, "Geçmiş olsun Şenol hocam. Bu taraftar sana minnettar. Seni çok seviyoruz.", "Tolga Zengin onurumuz, Şenol Güneş gururumuz.", "Geçmiş olsun hocam." ifadeleri yer aldı.Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçının kadrosuna göre tek değişiklikle takımını sahaya sürdü.Deneyimli teknik adam, yarıda kalan maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Pepe’nin yerine ilk 11’de Domagoj Vida’yı görevlendirdi.Derbide yaşanan olaylar sonrası tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Tolga Zengin de müsabakanın kadrosunda bulunmadı.Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Sakatlığı sona eren Vagner Love ise Süper Lig’de 2 maç sonra 21 kişilik kadroya alındı.Süper Lig tarihinde Beşiktaş’a ilk kez konuk olan Evkur Yeni Malatyaspor, son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına göre kadrosunda 2 değişiklikle sahaya çıktı.Teknik direktör Erol Bulut, yedeğe çektiği kaleci Ertaç Özbir ile Aytaç Kara’nın yerine Fabien Farnolle ile Abdoulaye Sadio Diallo’ya Beşiktaş karşısında forma verdi.Maç öncesinde statta yapılan dahili anonsla siyah-beyazlı taraftarlardan sahaya yabancı madde atmamaları ve küfür etmemeleri istendi.Anonsta, "Bundan sonra bütün gözler bizim üzerimizde olacak. Hiçbir şekilde sahaya bir şey atmayacağız, küfür etmeyeceğiz." şeklinde uyarıda bulunuldu.Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle maç öncesinde Beşiktaş takımının kadrosunu 10 yaşındaki siyah-beyazlı taraftar Elif Naz Porikli anons etti.