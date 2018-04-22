Beşiktaş'ın ilgilendiği Bernard Duarte'de flaş gelişme!

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Adı son günlerde'la transfer dedikodularına karışan'in yıldızıile ilgili İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.İtalyankanalının yorumcusu ve eski hakem, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sambacının transferi için'in ciddi bir mesafe kat ettiğini söyledi.Öte yandanadlı internet sitesi de yayımladığı özel haberinde oyuncunun yeni rotasının Türkiye değil, İtalya olacağını yazdı.Sol kanat mevkiinde forma giyen 25 yaşındaki yetenekli oyuncu, 2013 yılındakarşılığında şimdiki takımı Shakhtar'ın yolunu tutmuştu.