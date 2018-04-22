Başakşehir'de yıldızların zamanı

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Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine görekaybından sonra Kayserispor karşısında yara saran turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yolunda yıldızlarına inanıyor.öne çıktığı son maçın ardından’dan da performans bekliyor.luk inancını bırakmıyor. Galatasaray’a deplasmanda 2-0 kaybedip, liderliği bırakan turuncu-lacivertliler, son Kayserispor galibiyetiyle kendine geldi.3-1’lik sonucun ardından memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı, takımına güveniyor. Son 4 haftada, 12 puan hedefleyen Avcı ve ekibi, özellikle kadroda yer alan yıldızlardan büyük beklenti duyuyor.Son haftaların stresi ve beklentisi nedeniyle oyun kalitesinden çok sonuca gidilmesinin önemini bilen tecrübeli teknik adam, kariyer olarak isim yapmış ve daha önce bu seviyeleri oynamış tecrübeli isimlerini öne çıkarıyor.Kayserispor karşısında 1 gol 1 asist yapan Arda Turan örneği de buna müsait. Bununla beraber maç içerisinde Visca’nın sayısı ve oyunu, Adebayor’un son goldeki asisti, Elia’nın da skor üretmeye devam etmesi herkesi sevindirdi. Abdullah Avcı, son 4 maçta Emmanuel Adebayor, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Marcio Mossoro ve Eljero Elia gibi yıldızlarının kalitesini bekliyor.Bilhassa da kaptanlık görevini alıp, takıma liderlik eden Emre, Arda ve Adebayor’un sorumluluk alması teknik heyetin yüzünü güldürüyor.Turuncu-lacivertli takımın kadrosundaki yıldızlar skor katkılarıyla alkış alıyor. Visca, 6 gol 14 asistle, bu sezon en verimli isim oldu. Toplam 20 gole katkıda bulunan Bosna-Hersekli yıldız, kalitesini gösterdi. Adebayor da 12 gol 2 asistle skor yüküne katkı verirken, Elia özellikle ikinci yarıda coştu. Hollandalı, ilk yarıyı suskun geçirirken, ikinci yarıda 5 gol attı. Mossoro da 5 golle oynarken, devre arasında gelen Arda, 2 gol bıraktı.Medipol Başakşehir’in Kayserispor karşısında son dakikada attığı 3. gol sonrası sevinç dikkat çekti. Galatasaray maçında tepkiler alan Arda Turan, son derece istekli olduğu Kayserispor mücadelesinde kendine geldi. 1 gol 1 asist yapan Arda, Elia’nın sayısında da sevincini hocası Abdullah Avcı ile paylaştı. Avcı’ya sıkı sıkı sarılan Arda, büyük bir mutluluk yaşadı.Sakatlık döneminden çıkan Mossoro, fiziksel olarak iyi duruma geliyor. Brezilyalı orta sahaya çok güvenen Abdullah Avcı, tecrübeli yıldızın son 4 haftada takımla olmasını çok istiyor. Kadroda önemli bir yeri olan Mossoro’nun kalan haftalardaki performansının belirleyici olması bekleniyor.Abdullah Avcı, son 4 haftada 12 puan hedeflerken, işini şansa bırakmak istemiyor. A ve B planları olan tecrübeli teknik adam, topa, oyuna ve pas oyununa sahip olma oranlarına önem veriyor. Bu alanlarda üstün olmanın değerli olduğuna inanan Avcı, B planı olarak da orta sahayı düşünüyor. İşler zora girdiğinde Mahmut Tekdemir, stopere çekilip, orta sahaya çift yönlü oyuncu takviyesi yapılıyor. İrfan Can bu isimlerin başında gelirken, Mossoro da kulübeyi zenginleştiriyor.Osmanlıspor (D)Demir Grup SivassporAntalyaspor (D)Kasımpaşa