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Başakşehir'de yıldızların zamanı

Zirve yolunda son 4 haftaya giren Medipol Başakşehir'de tecrübeli ve kariyerli isimlere güveniliyor.

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Başakşehir'de yıldızların zamanı
Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine göre; Galatasaray kaybından sonra Kayserispor karşısında yara saran turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yolunda yıldızlarına inanıyor. Arda Turan öne çıktığı son maçın ardından Abdullah Avcı, Adebayor, Emre, Mossoro, Elia ve Visca’dan da performans bekliyor.

Medipol Başakşehir şampiyonluk inancını bırakmıyor. Galatasaray’a deplasmanda 2-0 kaybedip, liderliği bırakan turuncu-lacivertliler, son Kayserispor galibiyetiyle kendine geldi.

3-1’lik sonucun ardından memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı, takımına güveniyor. Son 4 haftada, 12 puan hedefleyen Avcı ve ekibi, özellikle kadroda yer alan yıldızlardan büyük beklenti duyuyor.

Son haftaların stresi ve beklentisi nedeniyle oyun kalitesinden çok sonuca gidilmesinin önemini bilen tecrübeli teknik adam, kariyer olarak isim yapmış ve daha önce bu seviyeleri oynamış tecrübeli isimlerini öne çıkarıyor.

Kayserispor karşısında 1 gol 1 asist yapan Arda Turan örneği de buna müsait. Bununla beraber maç içerisinde Visca’nın sayısı ve oyunu, Adebayor’un son goldeki asisti, Elia’nın da skor üretmeye devam etmesi herkesi sevindirdi. Abdullah Avcı, son 4 maçta Emmanuel Adebayor, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Marcio Mossoro ve Eljero Elia gibi yıldızlarının kalitesini bekliyor.

Bilhassa da kaptanlık görevini alıp, takıma liderlik eden Emre, Arda ve Adebayor’un sorumluluk alması teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Tecrübe etkisi

Turuncu-lacivertli takımın kadrosundaki yıldızlar skor katkılarıyla alkış alıyor. Visca, 6 gol 14 asistle, bu sezon en verimli isim oldu. Toplam 20 gole katkıda bulunan Bosna-Hersekli yıldız, kalitesini gösterdi. Adebayor da 12 gol 2 asistle skor yüküne katkı verirken, Elia özellikle ikinci yarıda coştu. Hollandalı, ilk yarıyı suskun geçirirken, ikinci yarıda 5 gol attı. Mossoro da 5 golle oynarken, devre arasında gelen Arda, 2 gol bıraktı.

Hırslı sevinç

Medipol Başakşehir’in Kayserispor karşısında son dakikada attığı 3. gol sonrası sevinç dikkat çekti. Galatasaray maçında tepkiler alan Arda Turan, son derece istekli olduğu Kayserispor mücadelesinde kendine geldi. 1 gol 1 asist yapan Arda, Elia’nın sayısında da sevincini hocası Abdullah Avcı ile paylaştı. Avcı’ya sıkı sıkı sarılan Arda, büyük bir mutluluk yaşadı.

Mossoro ısınıyor

Sakatlık döneminden çıkan Mossoro, fiziksel olarak iyi duruma geliyor. Brezilyalı orta sahaya çok güvenen Abdullah Avcı, tecrübeli yıldızın son 4 haftada takımla olmasını çok istiyor. Kadroda önemli bir yeri olan Mossoro’nun kalan haftalardaki performansının belirleyici olması bekleniyor.

Yeni formül

Abdullah Avcı, son 4 haftada 12 puan hedeflerken, işini şansa bırakmak istemiyor. A ve B planları olan tecrübeli teknik adam, topa, oyuna ve pas oyununa sahip olma oranlarına önem veriyor. Bu alanlarda üstün olmanın değerli olduğuna inanan Avcı, B planı olarak da orta sahayı düşünüyor. İşler zora girdiğinde Mahmut Tekdemir, stopere çekilip, orta sahaya çift yönlü oyuncu takviyesi yapılıyor. İrfan Can bu isimlerin başında gelirken, Mossoro da kulübeyi zenginleştiriyor.

Medipol Başakşehir’in kalan maçları (62 puan)

Osmanlıspor (D)
Demir Grup Sivasspor
Antalyaspor (D)
Kasımpaşa


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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