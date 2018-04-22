Başak Eraydın maç kazanamadan elendi!

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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Bu yıl 11. kez düzenlenen'a milli tenisçimizerken veda etti.Geçtiğimiz yılki turnuvada çeyrek finale kadar yükselerek kariyerinin en parlak performansına imza atan Başak, İstanbul Cup'ın bu seneki ayağına elemelerin ilk turunda veda etti.Elemelerin ilk günündeile karşı karşıya gelen Başak, rakibine yakın geçen iki set sonucundave'le elendi ve İstanbul Cup'a maç kazanamadan havlu attı.Başak, geçtiğimiz yıl bu turnuvadan kazandığı puanları koruyamadığı içinklasmanında da ciddi bir gerileme yaşayacak.