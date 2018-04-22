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Atiker Konyaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 2-0

Atiker Konyaspor Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde kritik maçta Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi takım golcüleri Eto'o ve Jahovic'in attığı gollerle 3 puanı aldı.

22 Nisan 2018, Pazar 18:08

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Atiker Konyaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 2-0
Spor Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Atiker Konyaspor 30. hafta maçında Kasımpaşa ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. 

Sergen Yalçın'ın öğrencileri taraftarının da desteği ile mücadeleyi 2-0 kazanmayı bildi. Konyaspor'un gollerini 11. dakikada Samuel Eto'o ve 86. dakikada Adis Jahovic kaydetti. 

Maçtan dakikalar...

5'inci dakikada Volkan Şen'in kullandığı korner atışında cezası sahasında topu önünde bulan Ali Turan'ın şutunda top üstten auta çıktı. 

11'inci dakikada sol kanattan savunma oyuncuları çalımlayıp ceza sahasına giren Volkan Şen'in pasında ceza sahası yayında bulunan Eto'o'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

15'inci dakikada sol kanatta Ferhat'ın pasıyla topu önünde bulan Volkan Şen'in, ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı. 

37'inci dakikada orta sahadan aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Trezeguet'nin vuruşunda kaleci Serkan, topa sahip oldu. 

75'inci dakikada Fofana'nın pasında topla buluşan Mehdi'nin ceza sahası çizgisinden şutunda kaleci Eray, topu kornere çeldi. 

83'üncü dakikada Eduok'un ceza sahasının sol çaprazından ortasında Murillo, arka direkten kafayla topu Popov'a indirdi. Popov'un şutunda top üstten auta çıktı. 

86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vedat'ın pasında topu önünde bulunan Jahovic, kaleci Eray ile karşı karşıya kaldı. Eray'ı, çalımlayan Jahovic'in boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı: 2-0.

Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

STAT: Konya Büyükşehir Belediye 
HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Mustafa Sönmez (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)- Moke (x), Ali Turan (xx), Selim (x), Ferhat (x)(Dk.20  Eren xx), Jonsson (xx), Fofana (xx), Milosevic (xx), Mehdi (x), Volkan Şen (xx)(Dk. 63 Vedat xx), Eto'o (xxx)(Dk. 73 Jahovic xxx) 
KASIMPAŞA: Eray (xx), Popov (x), Veysel (xx), Omeruo (x), Vaigneau (xx), Pavelka (xx), Sadiku(xx)(Dk. 76 Eduok x ), İlhan(x) (Dk.63 Murıllo xx) Mensah (x), Trezeguet (xx), Mbaye Diagne (xx)
GOLLER: Dk. 11 Eto'o, Dk. 86 Jahovic (Atiker Konyaspor) 
SARI KARTLAR: Moke, Milosevic (Atiker Konyaspor) - Sadiku (Kasımpaşa) 
 


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30. Hafta

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20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

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4 Fenerbahçe 29 57
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5 Trabzonspor 30 46
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7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
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