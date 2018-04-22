Arjantin kadrosunu Messi seçecek

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2018 Dünya Kupası’nın favorileri arasında yer alan Arjantin Milli Takımı’nın teknik direktörü’nin, bu hafta içerisinde takımın en önemli yıldızı olanile Barcelona’da bir görüşme yapacağı öğrenildi.Sampaoli’nin, kupaya gidecek olan kadronun belirlenmesi adına Messi ile fikir alışverişi içerisinde olacağı öne sürüldü. İkilinin bu görüşmede 35 kişilik geniş kadroyu seçmesi, mayıs ayında da kupaya gidecek takımı netleştirmesi planlanıyor.