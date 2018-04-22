Andres Iniesta'dan transfer açıklaması!





Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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'nın dün'yıfinalindemağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından kaptanson derece duygusal anlar yaşadı.Mücadelenin ardından gözyaşlarını tutamayan ve şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Iniesta, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili de ilk kez konuştu.33 yaşındaki emektar futbolcu, "" ifadelerini kullandı.ekiplerinden'a transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcunun bu sözleri ayrılık mesajı olarak yorumlandı.