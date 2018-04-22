Adriano: Brezilya'ya geri döneceğim ama...

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lıbasınına yaptığı açıklamada, “İki yıl üst üste şampiyonluk ve Avrupa’daki başarıyla çok iyi bir dönemden geçiyoruz. Ben de burada tarih yazmaya devam etmek istiyorum. Beşiktaş ile daha kazanacak kupalar var.’ya dönmem konusunda özellikle taraftarlardan yoğun talep var. Ben de bir Brezilyalı olarak elbet bir gün ülkeme dönmek isterim ama şu an değil. Ailece İstanbul’da mutluyuz” ifadelerini kullandı.İspanyol golcü Alvaro Negredo ile ilgili görüşlerini de paylaşan Adriano, “Negredo ile iyi arkadaşız. Ne mutlu bana ki ilk golünün asistini ben yaptım. Bu sezon yeniden şampiyonluğa ulaşarak bu mutluluğu birlikte yaşamak istiyoruz” dedi.(Milliyet)