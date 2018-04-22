Abdurrahim Albayrak: Her şey bizim elimizde

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Sinan Gümüş derbide formayı kaptı





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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan galibiyetten dolayı kendinden geçmişti. Zaferi getiren golün sahibi Sinan Gümüş’ü soyunma odasına, kucağında götürmeye çalışan Abdurrahim Albayrak, kalan 4 maçı da kazanarak şampiyon olmak istediklerini belirtti.Albayrak, “Şimdi 4 maçımız kaldı. Allah’ın izniyle bunları aşıp, şampiyon olmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Beşiktaş’ı yenmekle iş bitmiyor. Tüm karşılaşmalar çok ama çok önemli. Hedefimiz kupayı müzemize getirmek” yorumunda bulundu.