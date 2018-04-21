Zeynep Beşerler ve arkadaşları, yarı çıplak siyahi dansçıyla ‘Erik Dalı’ oynadı

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Bu video uzun süre konuşulacak! Oyuncu Zeynep Beşerler'in arkadaşlarıyla birlikte siyahi bir erkekle 'Erik Dalı' oynarken çekilen görüntüleri internette hızla yayıldı.Oyuncu Zeynep Beşerler ve kız arkadaşlarının bir partide yarı çıplak siyahi bir erkekle ‘Erik Dalı' oynarken çekilen görüntüleri kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.Nerede ve hangi amaçla düzenlendiği öğrenilemeyen partinin paylaşılan görüntüsünde arka planda az sayıda erkek katılımcı da görülüyor. İlginç görüntülerin yer aldığı video kısa sürede yayıldı. (Sözcü)