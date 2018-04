Yılmaz Vural’dan Cumhurbaşkanına çağrı

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Gaziantepspor sahasında Eskişehirspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Eskişehirspor 4-1 kazandı. Maçın ardından her iki teknik direktör değerlendirmede bulundu.Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Cumhurbaşkanı’nın Gaziantepspor’da yaşanan sorunlara çözüm bulmasını istedi.Vural, “Bütün her şey maçın önüne çıktı. Umarım bu söylediklerimizi birileri algılar. Cumhurbaşkanım sizden rica ediyorum. Allah aşkına bir yarım saatini ayır sizinle görüşelim. Ben bu düzeni çok iyi biliyorum. Ne olursun senden rica ediyorum. Allah aşkına el koy. Siyaset gelmesin diye hep uğraşıyoruz ama siyasetsiz de bu işi yapamıyoruz. Bir kere ne olur gel vur şu yumruğunu masaya düzelsin" dedi.Teknik Direktör Vural, Gaziantepsporlu futbolcuların maç öncesinde kendi takımından su istediklerini belirterek, “Bu olay Türk futbolunun şu an da düştüğü aciz bir durumdur. Biz burada bu pratiği yaşayanlar olarak burada içimiz burkuldu. Maça çıkarken rakip takımdaki çocuklar gelip suyumuz yok diye su istediler. Bu şartlarda bizler nasıl top oynarız. Neticede onları yenmek zorunda olan bir takımız. Ve ben böyle bir rakip ile oynuyorum. Biz insanız yani buna dayanmak mümkün değil. Son dakikaya kadar esame listesine imza atacak hiç kimse yok. Bakın maçı konuşamıyoruz ne konuşuyoruz. Bu Gaziantepspor olayı bir milat olmalı. Eskişehir’den buraya gelmiş 2-3 otobüs taraftar sahaya alınmadı. Bizim başımızda çok önemli bir insan var. Cumhurbaşkanımız var. Bu durumu bilse ben biliyorum ki el koyacak. Çünkü çok yakından tanıdığım birisi. Şu kaosu şu rezilliği bilse bu kadar uğraşıyor burada statlar yapılsın Avrupa şampiyonaları düzenlensin diye ama bu ülkede Avrupa şampiyonaları düzenlense ne olur" şeklinde konuştu.Gaziantepspor’un yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Gaziantepspor Teknik Direktörü Faik Demir, “15 gündür takımımız antrenmanlara çıkamıyor. Tesislerde karanlık içinde, elektrikler kesik durumda ve yemek çıkmıyor. Maç günü maçtan 2-3 saat önce toplayabiliyoruz çocukları, haftayı nasıl geçirdiler bilemiyoruz. Buna rağmen her türlü sıkıntılara göğüs geriyoruz. Burası Gaziantepspor ne pahasına olursa olsun biz sahaya çıkıp düşse dahi bu takım onuru ile düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaybetsek bile bu takımın sahada kaybetmesi gerektiğini düşünüyorduk. Hükmen mağlubiyeti Gaziantepspor’a yakıştıramadık. Söylenecek fazla bir şey yok. Sahanın içini bile konuşamadık. İki maçımız kaldı. Bu maçlara çıkabilir miyiz çıkamaz mıyız bilmiyoruz" diye konuştu.