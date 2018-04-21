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Yasin Öztekin: Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, şampiyonluk yolunda her maçın zor olduğunu söyledi. Yasin Öztekin, “Şampiyonluk yolunda maçlar her zaman zor oluyor. Bugün de zor maçtı. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

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Yasin Öztekin: Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz
Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, şampiyonluk yolunda her maçın zor olduğunu söyledi. Yasin Öztekin, “Şampiyonluk yolunda maçlar her zaman zor oluyor. Bugün de zor maçtı. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Alanyaspor'un evinde iyi oynayan bir takım olduğunu ancak kendilerinin de buraya 3 puan için geldiğini hatırlatan Yasin Öztekin, “Şampiyon olmak istiyorsak o 3 puanı almamız lazım. Öyle ya da böyle aldık. Çok mutluyuz. Maça iyi başladık ve 2-0 da öne geçtik. Sonradan konsantrasyon kaybı yaşadık. Konsantrasyon olmazsa sıkıntı olabiliyor. Sonra maç 2-2 oldu. Sonradan oyuna girdik, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve 3 puanı aldığımız için de çok mutluyuz. İnşallah da sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'I YENMEK İSTİYORUZ"

Haftaya Beşiktaş ile zor bir maç oynayacaklarını dile getiren Öztekin, şunları söyledi: 

"Her maç çok zor. Beşiktaş bu ligin en iyi oynayan takımlarından bir tanesi. 2 sene üst üste şampiyon oldular. O maçta çok zor olacak. Bizim stadyumumuzda, kendi taraftarımızın önünde inşallah Başakşehir'i nasıl yendiysek, onları da yenmek istiyoruz."

"ÇOK ÜZÜLDÜK"

Kupa maçında beklemedikleri bir yenilgi almalarıyla ilgili soruya Yasin Öztekin şu yanıtı verdi:

"Akhisar Belediyespor maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Sonuçta biz kupalara alıştık. 4 senede 5 tane kupa kazandım. O yüzden 6'ncı kupayı da almak istiyordum ama ne yazık ki olmadı. Çok üzüldük, herkes elinden geleni yapmaya çalıştı ama olmadı. Bazen olmuyor ama sonuçta bir şampiyonluk daha var. İnşallah o kupayı alıp taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz."
 


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
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