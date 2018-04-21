Yabancı maddeleri atanlar kombineli çıktı!

Osman Yılmaz'ın Şanlıurfa at yarış tahminleri
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21 Nisan 2018, Cumartesi 16:30 21 Nisan 2018, Cumartesi 16:40
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ÖNE ÇIKANLAR
30. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|30
|63
|2
|Beşiktaş
|30
|62
|3
|Medipol Başakşehir
|30
|62
|4
|Fenerbahçe
|29
|57
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|30
|46
|6
|Göztepe
|30
|44
|7
|Demir Grup Sivasspor
|30
|44
|8
|Kayserispor
|30
|44
|9
|Kasımpaşa
|30
|40
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|30
|38
|11
|Bursaspor
|30
|36
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|30
|35
|13
|Antalyaspor
|29
|35
|14
|Atiker Konyaspor
|30
|32
|15
|Aytemiz Alanyaspor
|30
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|30
|32
|17
|Gençlerbirliği
|30
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|30
|12
Aziz bey, Fenerbahçe'yi ne kadar saldırgan, ne kadar çirkef bir kulüp haline getirdiğinin farkın da değil. Sürekli kumpas diyor. Eee noldu şimdi. Hastayım hastayım dedim inanmadınız.
Fenerbahçe taraftarı kısmını koyu renkle yazarak vurgulamışsınız? Beşiktaş’ın sahasındaki maçta, Mehmet Topal’ın kafasını yaranlar, idari menajerin kafasını yaranları da koyu renkle yazdınız mı? Ben görmedim de.!!