Yabancı maddeleri atanlar kombineli çıktı!





EMNİYET ALARM VERDİ

GÖRÜNTÜLER TFF’YE AKTARILIYOR

PASSOLİG KARTSIZ GİREN YOK





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





İncelenenverileri sonucunda,yedek kulübesi arkasında utanç gecesine karışan kişiler, uzun yıllardır aynı yerden maç izleyençıktı.Habertürk'ün haberine göre;derbinin tatil edilmesinin hemen ardından emniyetin alarma geçtiği ve sadece Spor Şube Müdürlüğü değil, birçok şubeye bağlı ekiplerin stada gidip Passolig yetkilileri ile birlikte hummalı bir çalışma yürüttükleri öğrenildi.Maçın tatil edildiği saatten, dün öğleden sonraya kadar aralıksız süren tespit çalışmalarında statta bulunan yaklaşık 500 kameranın görüntülerinin tek tek incelendi. Olaya karışan taraftarların 5-6 farklı açıdan farklı kameralarla çekilen görüntüleri tespit edilirken, bu görüntüler stada giriş sırasında alınan görüntülerle eşleştirip isim tespitleri de yapıldı.Tespiti yapılanlar arasında sadece Beşiktaş kulübesinin arkasında bulunanlar değil, Beşiktaş’ın köşe vuruşu sırasında sahaya yabancı madde yağdıran taraftarlar da bulunuyor. Bilindiği gibi, e-bilet uygulaması sonrasında bütün stadlarda kameralar ve sistem odası yer alıyor. Müsabaka sırasında alınan veriler direkt Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) veri merkezine akıyor. Statlardaki kameraların, sistem odasının kurulumu ve çalışır halde tutulması sorumluluğu ise Passolig’de bulunuyor.Passolig'den alınan bilgilere göre, derbiyi toplam 43 bin 800 taraftar izledi. Bunların 16 bin 900’ü kombine kart sahibi taraftarken, geri kalan 26 bin 900 taraftar ise tek maçlık bilet alıp giriş yaptı. Fenerbahçe-Beşiktaş maçına Passolig kartsız giren taraftarın olmadığı bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe derbi maçta biletten 2.5 milyon TL civarında hasılat elde etti.