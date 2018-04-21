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Yabancı maddeleri atanlar kombineli çıktı!

Kadıköy’deki derbide çıkan olaylara sebep olan kişilerin Ülker Stadı müdavimleri olduğu ortaya çıktı. Emniyet güçleri ve Passolig ekibinin sabaha kadar 500 kamerayı inceleyerek kimlik tespiti yaptığı holiganların tek maçlık giriş yapmadıkları, yaklaşık 3 yıldır aynı yerden kombineleri bulunduğu belirtiliyor.

21 Nisan 2018, Cumartesi 16:40

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İncelenen Passolig verileri sonucunda, Beşiktaş yedek kulübesi arkasında utanç gecesine karışan kişiler, uzun yıllardır aynı yerden maç izleyen Fenerbahçe taraftarları çıktı.

Habertürk'ün haberine göre; Kadıköy’deki derbinin tatil edilmesinin hemen ardından emniyetin alarma geçtiği ve sadece Spor Şube Müdürlüğü değil, birçok şubeye bağlı ekiplerin stada gidip Passolig yetkilileri ile birlikte hummalı bir çalışma yürüttükleri öğrenildi.

EMNİYET ALARM VERDİ

Maçın tatil edildiği saatten, dün öğleden sonraya kadar aralıksız süren tespit çalışmalarında statta bulunan yaklaşık 500 kameranın görüntülerinin tek tek incelendi. Olaya karışan taraftarların 5-6 farklı açıdan farklı kameralarla çekilen görüntüleri tespit edilirken, bu görüntüler stada giriş sırasında alınan görüntülerle eşleştirip isim tespitleri de yapıldı.

GÖRÜNTÜLER TFF’YE AKTARILIYOR

Tespiti yapılanlar arasında sadece Beşiktaş kulübesinin arkasında bulunanlar değil, Beşiktaş’ın köşe vuruşu sırasında sahaya yabancı madde yağdıran taraftarlar da bulunuyor. Bilindiği gibi, e-bilet uygulaması sonrasında bütün stadlarda kameralar ve sistem odası yer alıyor. Müsabaka sırasında alınan veriler direkt Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) veri merkezine akıyor. Statlardaki kameraların, sistem odasının kurulumu ve çalışır halde tutulması sorumluluğu ise Passolig’de bulunuyor.

PASSOLİG KARTSIZ GİREN YOK

Passolig'den alınan bilgilere göre, derbiyi toplam 43 bin 800 taraftar izledi. Bunların 16 bin 900’ü kombine kart sahibi taraftarken, geri kalan 26 bin 900 taraftar ise tek maçlık bilet alıp giriş yaptı. Fenerbahçe-Beşiktaş maçına Passolig kartsız giren taraftarın olmadığı bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe derbi maçta biletten 2.5 milyon TL civarında hasılat elde etti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





2 YORUM GİRİŞ YAP
  • ugur_ben 21.04.2018 17:24:47
    1

    Aziz bey, Fenerbahçe'yi ne kadar saldırgan, ne kadar çirkef bir kulüp haline getirdiğinin farkın da değil. Sürekli kumpas diyor. Eee noldu şimdi. Hastayım hastayım dedim inanmadınız.

  • AhmetOLG 21.04.2018 20:01:58
    2

    Fenerbahçe taraftarı kısmını koyu renkle yazarak vurgulamışsınız? Beşiktaş’ın sahasındaki maçta, Mehmet Topal’ın kafasını yaranlar, idari menajerin kafasını yaranları da koyu renkle yazdınız mı? Ben görmedim de.!!

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21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

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