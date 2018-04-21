West Bromwich Albion - Liverpool maç sonucu: 2-2





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





'nin 35. haftasında'a konuk olan, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı:Ligin dibine demir atan rakibi karşısında henüz 2. dakikada'in attığı golle öne geçen Liverpool, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Mücadelenin ikinci devresinde baskısını sürdüren'un öğrencileri, Mısırlı yıldızı'ın attığı klas golle farkı ikiye çıkardı. Ne var ki West Bromwich, bitti denen maçı bu noktadan çevirmeyi başardı.79'da'la umutlanan ev sahibi takım, 88'de kazanılan kazanılan serbest vuruşta'ın ortasına iyi yükselen'ın attığı kafa golüyle eşitliği sağladı: 2-2Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı. Bu sonuçla Liverpool puanını 71'e, West Bromwich ise 25'e yükseltti.