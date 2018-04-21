Wall ve Beal galibiyeti getirdi

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) seride ilk iki maçı kaybeden Washington Wizards, sahasında Bradley Beal ve John Wall’un toplam 56 sayı ürettiği maçta Toronto Raptors’ı 122-103 yendi.Wizards’ta Wall 28 sayı, 6 ribaunt ve 14 asistle "double double" yaparken, Beal 28 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle oynadı.Konuk ekipte ise DeMar DeRozan 23, Kyle Lowry 19, Jonas Valanciunas da 14 sayılık katkı sağladı.Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 92-90 (2-1)Washington Wizards-Toronto Raptors: 122-103 (1-2)Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 116-92 (1-2)