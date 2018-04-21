UEFA Avrupa Ligi kupası çalındı!

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'da sergilenenkupasının çalındığı ancak yerel otoriteler tarafından birkaç saat sonra bulunduğu ortaya çıktı. Sergilenmek üzere Meksika'ya,'na götürülen UEFA Avrupa Ligi kupası aniden ortadan kayboldu.Yerel güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre çalınan kupa birkaç saat sonunda stadyuma 5 km uzaklıktaki Leon'da bulunarak yetkililere teslim edildi. Kupanın kim tarafından çalındığı ve nasıl bulunduğu yönünde herhangi bir detay paylaşılmadı.Yetkililer kupanın görüntüsünü paylaşarak güvende olduğunu taraftarlara gösterdi.