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TY Elazığspor: 2 - Adanaspor: 3

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında Adanaspor’a 3-2 mağlup oldu.

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TY Elazığspor: 2 - Adanaspor: 3
Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında Adanaspor’a 3-2 mağlup oldu. Maçta zaman zaman gergin anlar yaşanması nedeniyle karşılaşma 10 dakika uzadı.

Maçtan dakikalar:

8. dakikada sağdan kanattan Tevfik’in pasında ceza sahasında topla buluşan Bahattin, meşin yuvarlağı plase bir vuruşla filelere gönderdi. 0-1
19. dakikada ceza sahasına gönderilen topa Alparslan’ın vurduğu röveşata az farkla yandan auta çıktı.
25. dakikada Sarpong’un pasında topla buluşan Tatos'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
30. dakikada Tatos’un ceza sahası içerisinde kaleye çektiği şutu kaleci Hayrullah sektirince dönen topla buluşan Hora meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
34. dakikada Hora’nın ortasında topa iyi yükselen Mehmet’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
38. dakikada Adanaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Bahattin’in ceza sahası içerisine kadar girerek şutunu çekti. Top kalecinin kucağında kaldı.
45. dakikada sağ kanattan Ronei’nin ceza sahasına ortasında kaleciden seken topa Bilal’in kafasına çarptı. Alparslan'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti. 2-2
66. dakikada serbest vuruşu kullanan Renan’ın şutunda topu kaleci çift yumrukla uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.
79. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ronei’nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ahmet Sabri güçlükle çıkardı.
86. dakikada Tevfik’in pasında topla buluşan Uche’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu x, Deniz Turgut x, Soner Maraş x
Elazığspor: Ahmet Sabri Fener xx, Ali Fırat Okur xx (Mertan dk. 53 x), Murat Akça xx, Mehmet Yiğit xx (Halil İbrahim dk. 75 x), Canberk Dilaver xx, Emre Öztürk x (Diarra dk. 21 x), Bjarnason xx, Alpaslan Öztürk xx, Tatos xxx, Sarpong xx, Hora xxx
Yedekler: Soner Şahin, Kadir Bekmezci, Adem Alkaşi, Sezgin Coşkun
Teknik Sorumlu: Muammer Sürmeli
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz xx, Gökhan Süzen xx, Bilal Yener Arıca xxx (Mustafa dk. 71 xx), Berkan Yıldırım xx, Oğuzhan Aynaoğlu xx (Uche dk. 84 ?), Tevfik Altındağ xxx, Renan xx, Diniz xx, Ronei xxx, Yakup Demir xx, Bahattin Köse xx
Yedekler: İrfan Eğribayat, Abdulaziz Solmaz, Ahmet Bahçıvan, Atakan Deniz, Uğur Başdemir
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Goller: Bahattin (dk. 8), Bilal (dk. 45), Uche (dk. 86) (Adanaspor), Tatos (dk. 25), Hora (dk. 30) (Elazısğpor)
Kırmızı kart: Murat Akça (dk. 39) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Gökhan, Ronei, Bilal (Adanaspor), Mehmet Yiğit, Canberk, Ahmet Sabri, Alparslan (Elazığspor)

İHA

 


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