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Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 1. ayak yarışı, Sakarya’da başladı.

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Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı
Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 1. ayak yarışı, Sakarya’da başladı.

Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Adapazarı Belediyesinin katkılarıyla, 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen ve Adapazarı ilçesi Korucuk mevkisinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde, orman etabı yarışları yapıldı.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’nin startını verdiği yarışa, S1, S2, S3 ve S4 kategorisinde 30 araç katıldı. Sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışı, seyirciler ilgiyle izledi.

Yarışta kaza yapan araçlara görevliler anında müdahale etti. Yarış sırasında bir araçta dumanların yükselmesi üzerine pilotlar, yangın tüpüyle müdahalede bulundu.
Dişli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gençlerin bu tür alanlara yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Organizasyonu çok anlamlı bulduğunu ifade eden Dişli, "Öncelikle 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan’a çok teşekkür ediyorum. Federasyon başkanına, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. 30’a yakın grup buraya gelmiş oldu. Her grupta 10-15 kişi var." diye konuştu.

Off-road’un çok heyecanlı bir spor olduğunu, bundan dolayı Adapazarı’ndan yarışmaya katılan sporcuların içerisine belediyeden de bir ekibi dahil ettiklerini vurgulayan Dişli, "Adapazarı Belediyesi adına bu organizasyonda 3 arkadaşımız yarışmış olacak. Emek vermiş olan bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum, yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan da iki gün sürecek yarışların orman ve gösteri etaplarından oluştuğunu söyledi.

Araçların motor güçlerine göre 4 kategoride yarıştığını aktaran Bakan, şunları kaydetti:

"Orman etabı, 8 bin 600 metre uzunluğunda, zorluk dereceleri olan bir etaptır. İkinci günde ise gösteri etabımız var. Gösteride araçların atraksiyonları, havuz geçişleri, İtalyan çukurları, tepeler, zıplamalar gibi etaplarımız var."

Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 1. ayak yarışı, yarın sona erecek.
 


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