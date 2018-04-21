Türkiye'nin en uzun maratonu start aldı

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Sporcular 140, 90, 50, 30 ve 15 km’lik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yapma fırsatı yakalıyor. Bu yarışların en büyük parkuru olan İznik Ultra 140K koşusu saatler 00.00’ı gösterirken başladı. 140 kilometrelik bu yarışa 74 kişi katıldı.Macera Akademisi-Race Setter tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesinin desteğiyle tam bir koşu festivali havasında geçen İznik Ultra Maratonu bir çok özel sektör işbirliği ile düzenleniyor. İlk kez 2012’de 87 yarışmacıyla düzenlenen İznik Ultra, katılım açısından son beş yılda 10 kat büyüdü. Her yıl katılımın arttığı yarışlar Türkiye’deki patika ve ultra koşuların standardını belirliyor. Ayrıca bu yıl ki yarışlara 1000’in üzerinde sporcu katılıyor.140K yarışında sporcular İznik’ten başlayarak Dikilitaş, Boyalıca, Ilıca, Anaçayırı, Örnekköy, Sölöz Burnu, Sölöz, Narlıca, Müşküle, Süleymaniye Derbent kontrol noktalarından tek tek geçerek İznik Gölü’nün etrafını dönmüş olacaklar. Muhteşem bir doğa eşliğinde gerçekleşecek 140 kilometrelik yarışın ilk sporcusunun 16 saat içerisinde yarışı tamamlaması bekleniyor.